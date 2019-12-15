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Новости

"Вам пригодится". Депутат Госдумы подарил чиновнику баночку вазелина

, ИА "Амител"
Так депутат намекнул на губернаторскую проверку
Фото: mk.ru

Фото: mk.ru

Депутат Госдумы Вадим Булавинов вручил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу. Презент он передал во время торжественного открытия школы со словами "вам пригодится", добавив, что скоро с проверкой приедет губернатор региона.

Левкович баночку взял с улыбкой, некоторые собравшиеся рассмеялись и зааплодировали. Но в разговоре с изданием "Подъем" глава района назвал поведение депутата неадекватным.

"Наверное, дело в том, что школа должна была быть запущена 1 сентября 2019 . Поведение Булавинова считаю неадекватным, дети были в шоке. Губернатор был в курсе всех проблем с подрядчиком", – сказал Алексей Левкович.

Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил, что поведение Вадима Булавинова будет рассмотрено только после поступления обращения от губернатора, сообщает РИА Новости.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.12.2019 11:20
- гость -

15 октября 2010 года против Булавинова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве торгового центра «Фантастика»

30 января 2013 года Следственный комитет Российской Федерации распространил информацию о подготовке документов для внесения в Государственную Думу РФ представления о лишении Вадима Булавинова депутатской неприкосновенности в связи с установленными фактами злоупотребления им должностными полномочиями в период работы в должности мэра Нижнего Новгорода. Из материалов следует, что Вадим Булавинов в обмен на включение в состав учредителей ООО «Старт-Строй» и «Дельта-Строй» своего сына Евгения с долей участия в размере 22,25 % освободил данные компании от предусмотренных муниципальным законодательством выплат 7 % стоимости законченного строительством торгово-развлекательного комплекса «Фантастика». Вадим Булавинов заявил, что не считает себя виновным и готов добровольно пройти проверку своих показаний на любом детекторе
17 июня 2014 года не смог самостоятельно покинуть самолёт, вернувшийся из Аликанте в аэропорт Домодедово. По словам очевидцев, депутат был пьян. Экипаж попытался разбудить депутата, однако после безуспешных попыток вызвал на подмогу полицейских. Они сопроводили Булавинова в медпункт, где он пришел в себя и через полчаса уехал домой.

15.12.2019 11:32
Гость

Намекнул,что губернатор нетрадиционной ориентации?

15.12.2019 11:42
- гость -

мерзость!
знаете откуда пошло "ниже плинтуса"? то что по стране, от нашего президента это понятно, но хуже всего как обезьяны повторять не понимая смысла, а тот кто запустил это в народ наверняка понимает истинный смысл этого словосочетания. поэтому и мерзко слушать подобное особенно от "наших" властей, а от главного в стране это втройне оскорбительно. как может управлять народом человек который официально говорит о проверке "с вазелином"???
короче - пошло это из тюремного жаргона. опустить ниже плинтуса это значит мужчина изнасиловал мужчину в задний проход. это самое оскорбительное что может произойти в мужских отношениях. ниже плинтуса потому что ниже уже ни ни каких отношений не бывает. даже умереть это намного

15.12.2019 11:49
- гость -

лучше этого.
о чём думал, с каким внутренним мотивом этот тип заезжал в аптеку и покупал баночку вазелина??? к стати говоря про вазелин, имеют ввиду что данный процесс будет не таким болезненным физически, но морально он остается всё тем же "опущением"
мерзость!

15.12.2019 11:50
- гость -

и эти люди нами руководят???

15.12.2019 11:55
- гость -

короче - пошло это из тюремного жаргона

Вы уж не приписывайте всё тюремному жаргону, если сами этого не знаете.
Выражение ниже плинтуса придумали Ильф и Петров.

15.12.2019 12:03
- гость -

Пусть делают друг с другом - на что фантазий хватит. Блевотина, вздумавшая называть себя элитой.

15.12.2019 12:05
гость

Неадекватное поведение очередного депутата ГД - это не новость ! Их там много таких АДЕКВАТНЫХ.Лечение у психиатра.

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