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Прощай, рак. Уникальные операции на головном мозге будут делать в Новосибирске

, ИА "Амител"
В Новосибирске открылся новый центр ядерной медицины
Фото: newsib.net

Фото: newsib.net

Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина заработал в Новосибирске. В здании площадью 4 тыс. квадратных метров установлено современное диагностическое оборудование, сообщает пресс-служба Новосибирской области.

В центре будут делать уникальные операции на головном мозге с помощью гамма-ножа. Этот аппарат проводит высокоточное одномоментное облучение паталогий. Операция проходит за один день, она полностью бескровна и безболезненна для пациента. Пока таких аппаратов только семь в стране.

На базе медучреждения работает лаборатория для производства и расфасовки радиофармпрепаратов, которые будут применять в лечении пациентов. Здесь же собираются готовить врачей для ядерной медицины.

Объект рассчитан на обслуживание до 7-8 тысяч человек ежегодно. Услугами центра смогут пользоваться жители всего Сибирского федерального округа.

Медицинский институт им. Березина Сергея объединяет почти 100 диагностических центров в России, Украине и Армении, два центра ядерной. Сейчас строительство ПЭТ-центров МИБС ведется в Томске, Барнауле, Мурманске, а также одобрена заявка на возведение такого объекта в Нижнем Новгороде.

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