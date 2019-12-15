Россиянам запретят обналичивать замороженные пенсии

В России планируют запретить обналичивать замороженные накопления. Такое изменение в закон о гарантированном пенсионном плане (ГПП) хочет внести Минфин. Об этом министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК.
Сейчас замороженные с 2014 года накопления в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) можно обналичить. Так у людей появляться возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления.
В новой редакции закона это предлагают запретить. Досрочно средства разрешат только случае тяжелой жизненной ситуации, например, если требуется оплатить дорогостоящее лечение.
Министерство финансов также рассматривает вариант ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере ста рублей.
Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений. Она позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Предполагается, что ГПП будет добровольной системой, а накопления в ней будут гарантированы государством.
Комментарии
Опять всё переврано. Из Форбс:
"Гарантированный пенсионный план должен стать добровольным механизмом накоплений. Граждане могут перевести все имеющиеся у них средства в системе обязательного пенсионного страхования в новую систему. При этом с даты первого взноса в ГПП начинается так называемый период охлаждения в шесть месяцев, в который гражданин может отказаться от участия в системе и забрать все перечисленные средства. Таким образом, появлялась возможность получить на руки пенсионные накопления, которые с 2014 года заморожены правительством.
Теперь Минфин решил изменить текст законопроекта: перевести деньги из системы обязательного пенсионного страхования в ГПП можно будет только после истечения «пробных» шести месяцев, рассказал РБК Моисеев. Он добавил, что такое замечание предложили негосударственные пенсионные фонды, Минфин посчитал его справедливым."
Вся система ПФР работает по принципу ниппеля. Туда дуй, от туда...
У нас медицина бесплатная
если требуется оплатить дорогостоящее лечение
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Какое может быть дорогостоящее лечение в стране с бесплатной (страховой) медициной?