Россиянам запретят обналичивать замороженные пенсии

В России планируют запретить обналичивать замороженные накопления. Такое изменение в закон о гарантированном пенсионном плане (ГПП) хочет внести Минфин. Об этом министр финансов Алексей Моисеев рассказал РБК.
Сейчас замороженные с 2014 года накопления в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) можно обналичить. Так у людей появляется возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления.
В новой редакции закона это предлагают запретить. Досрочно снимать средства разрешат только в случае тяжелой жизненной ситуации, например, если требуется оплатить дорогостоящее лечение.
Министерство финансов также рассматривает вариант ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере ста рублей.
Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений. Она позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Предполагается, что ГПП будет добровольной системой, а накопления в ней будут гарантированы государством.
Комментарии
Опять всё переврано. Из Форбс:
"Гарантированный пенсионный план должен стать добровольным механизмом накоплений. Граждане могут перевести все имеющиеся у них средства в системе обязательного пенсионного страхования в новую систему. При этом с даты первого взноса в ГПП начинается так называемый период охлаждения в шесть месяцев, в который гражданин может отказаться от участия в системе и забрать все перечисленные средства. Таким образом, появлялась возможность получить на руки пенсионные накопления, которые с 2014 года заморожены правительством.
Теперь Минфин решил изменить текст законопроекта: перевести деньги из системы обязательного пенсионного страхования в ГПП можно будет только после истечения «пробных» шести месяцев, рассказал РБК Моисеев. Он добавил, что такое замечание предложили негосударственные пенсионные фонды, Минфин посчитал его справедливым."
Вся система ПФР работает по принципу ниппеля. Туда дуй, от туда...
У нас медицина бесплатная
если требуется оплатить дорогостоящее лечение
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Какое может быть дорогостоящее лечение в стране с бесплатной (страховой) медициной?
15.12.2019 12:33
- гость -
если требуется оплатить дорогостоящее лечение
Про "оплатить" в законопроекте ничего нет. Это придумано журналистами.
"Замороженные средства получится досрочно получить лишь в случае тяжелой жизненной ситуации. Например, заболевания, включенного в перечень социально значимых (туберкулез, ВИЧ, гепатит B и C, онкологические заболевания и некоторые другие). "
Имеется ввиду, что больной человек не сможет работать.
в законопроекте ничего нет
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Что бы там не было, это будет только вред для народа. Они за 20 лет уже два раза народ обманули. Сначала с накопительной пенсией, а потом с пенсионным возрастом. Обманут и в третий раз.
Это же отличный бизнес, заставить народ всю жизнь платить якобы на светлое будущее.
15.12.2019 12:57
- гость -
Законопроект о ГПП еще только планируется принять во второй половине 2021-го года.
Рано о нём вообще что-то говорить. Он еще только в планах.
А что станет со взносами украдеными у людей прсле заморозки? Куда они делись? И когда их вернут?