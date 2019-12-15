Ольгу Бузову в "Доме-2" заменит эффектная актриса

Ольга Бузова, которая ведет шоу "Дом-2" на канале ТНТ с 2008 года, может покинуть проект. 10 декабря 2019 года стало известно, что ТНТ отказался продлевать контракт с певицей на следующий сезон. Дирекция канала ТНТ заявила, что уход Бузовой из передачи "более чем оправдан".
Замену эпатажной ведущей и певице уже нашли, и вместо Бузовой вести шоу будет Яна Кошкина, сообщает sm-news.ru. В феврале этого года она сыграла в спектакле "Мужчина нарасхват". Также Яна пробует себя в качестве певицы.
Ольга Бузова последние три года не могла уделять должного внимания проекту, что требовалось от нее как от ведущей. А организаторы шоу из-за ее постоянных гастролей понесли многомиллионные убытки.
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