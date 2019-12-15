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Не тронь, посадим. Алтайским водителям напомнили о наказании за порчу дорожных камер

, ИА "Амител"
Максимальное наказание за порчу средств фиксации – лишение свободы на два года
Фото: severpost.ru

Фото: severpost.ru

Госавтоинспекция Алтайского края разместила напоминание для водителей об административном и уголовном наказании за порчу комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

"10 декабря в Смоленском районе на автодороге Бийск – Белокуриха местный житель повредил комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД. В ходе разбирательства мужчина был задержан, в настоящее время решается вопрос о его привлечении к ответственности", – рассказали в пресс-службе МВД.

Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до двух лет.

Всего на дорогах края функционирует 61 стационарный комплекс, кроме того, на участках со сложной оперативной обстановкой установлен 41 антивандальный бокс. В последнее время участились случаи порчи и уничтожения оборудования гражданами. В основном портят системы, фиксирующие превышение скорости.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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