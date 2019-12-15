Не тронь, посадим. Алтайским водителям напомнили о наказании за порчу дорожных камер

Госавтоинспекция Алтайского края разместила напоминание для водителей об административном и уголовном наказании за порчу комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
"10 декабря в Смоленском районе на автодороге Бийск – Белокуриха местный житель повредил комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД. В ходе разбирательства мужчина был задержан, в настоящее время решается вопрос о его привлечении к ответственности", – рассказали в пресс-службе МВД.
Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до двух лет.
Всего на дорогах края функционирует 61 стационарный комплекс, кроме того, на участках со сложной оперативной обстановкой установлен 41 антивандальный бокс. В последнее время участились случаи порчи и уничтожения оборудования гражданами. В основном портят системы, фиксирующие превышение скорости.
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