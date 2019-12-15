Это не прикол. Сын Валерии попал уже в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин сообщил о третьем своем ДТП за минувшую неделю. Об этом в воскресенье, 15 декабря, он написал на своей странице в Instagram.
"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол", — рассказал он.
Шульгин признался, что авария не страшная, на его автомобиле слегка погнулась рамка для государственного номера. ГИБДД вызывать не стали.
Напомним, ровно неделю назад он попал в ДТП под Санкт-Петербургом. За рулем машины была его девушка Лиана. Авто врезалось в отбойник и вылетело в кювет. Молодой человек разбил губу, девушка сломала руку.
13 декабря, возвращаясь домой из больницы, молодой человек вновь попал в аварию.
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