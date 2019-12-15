Бизнесмены добровольно признаются в своих провалах на публике

Пять опытных бизнесменов расскажут свои истории неудач. Такой интересный формат общения пройдет на конференции FailConf в Барнауле во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Бизнес-наставник программы "Бизнес класс" от Google и Сбербанк, номинант "Школы молодого миллиардера" от Forbes Вячеслав Богомолов расскажет про свой печальный опыт с батарейкой, развалившей бизнес. Перед участниками также выступят исполнительный директор scrum-студии "Сибирикс" Екатерина Мамонтова и руководитель проектов этой компании Антон Бордаковский, основатель и руководитель компании "Алтайвита" Данил Широких, руководитель и сооснователь ZefirGames Наталья Оглоблина, креативный директор бренд-консалтинга "Два слова" Данил Снитко.
Конференцию проводит Министерство экономического развития Алтайского края. Мероприятие пройдет в кинотеатре "Пионер" (проспект Ленина, 102в), начало в 19 часов. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
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