Мужчины, готовьтесь. Женщины рассказали о желанных подарках на Новый год 2020

На Новый год многие женщины мечтают о приятном подарке. Но только далеко не всегда мужчинам удается угодить с сюрпризом. Мы решили упростить вам задачу и узнали у читательниц amic.ru, что бы они хотели получить в подарок на Новый год 2020. Одни дамы подошли к ответу с юмором, а другие – не постеснялись и четко расписали свои "хотелки". Мужчины, смотрим, запоминаем, гуглим, улыбаемся (и возвращаем кастрюлю обратно в магазин).
Комментарии
По диаграмме видно - что бабы не дуры.
пуговку на лоб, чтобы губу вешать
Кризис на дворе.