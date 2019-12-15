Пей правильное. Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая в Международный день этого напитка, 15 декабря. В ведомстве даже инфографику для этого сделали.
Вот несколько советов при выборе чая:
- проверяйте целостность упаковки;
- на коробочке должно быть указано наименование продукта, состав, наименование и адрес изготовителя, дата упаковки (месяц и год), масса нетто, сведения о подтверждении соответствия, знак обращения на рынке, условия хранения, срок годности или дата окончания срока годности, способ приготовления.
Каким должен быть чай:
- сухие чайные листья должны быть почти одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности, без поломанных листьев, стеблей и крошки;
- заверенный чай должен быть прозрачным, ярко-темным, с нежным ароматом и терпким вкусом, без запаха гари, плесени и сырости.
Как правильно хранить и заваривать чай:
- хранить в темном, сухом, прохладном месте;
- при заваривании черного чая, пуэра и улуна температура воды должна быть около 90 градусов Цельсия, зеленого и белого – не выше 75-80 градусов;
- заваривать кипящей водой не рекомендуется ни один вид чая;
- пить нужно только свежезаваренный чай.
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