Точка конфликта. Томенко о выборах мэра, отеле Radisson и застройке "Лесной сказки"

Что думает губернатор Алтайского края Виктор Томенко о строительстве физкультурного центра в зеленой зоне рядом с парком "Лесная сказка", от чего властям пришлось отказаться из-за общественного бунта, считает ли он наш регион бедным и бесперспективным и почему Барнаул обходится без выборов мэра. Об этом и многом другом губернатор больше двух часов рассказывал журналистам в четверг, 12 декабря. Вопросы главе задавали корреспонденты ведущих информационных агентств и телеканалов края, в том числе и журналист ИА "Амител" Александра Черданцева. О чем еще говорил Томенко – читайте на amic.ru.

"Нельзя разбрасываться инвесторами"

Это был не столько вопрос, сколько призыв: "Помогите сохранить зеленую зону рядом с парком "Лесная сказка", где хотят построить физкультурно-оздоровительный центр".

Вроде бы при формировании генплана города этот вопрос был решен и все процедуры общественного обсуждения состоялись. Но когда дошло до реализации, сформировалось общественное мнение. Мои заместители и министр спорта подробно разбирают ситуацию. Деньги приходят и уходят, но парк если уберем, то вряд ли он появится там еще лет сто. Подойдем к вопросу взвешенно.

Отказаться от строительства международного сетевого отеля Radisson в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной пришлось из-за общественного мнения?

Не от губернатора зависит, где разрешить построить, где не разрешить. Да, позиция должна быть. Но прежде всего должны работать регламенты, порядки, процедуры принятия такого рода решения.

Когда я стал работать губернатором, мне рассказали, что инвестор давно уже есть и он провел предварительную работу по изучению места. Инвестор – компания "ПремиумСтрой – Алтай", которая построила центр травматологии и ортопедии на Горе. Объект стоимостью 800 млн рублей, которым край может гордиться. Я пообщался с руководством Radisson, увидел, что у них есть понимание и готовность построить отель. К таким объектам есть определенного рода требования по поводу расположения, близости к административным, культурным объектам, транспортная доступность – этот участок им понравился. Тем более их предварительная работа им показала, что жителей можно убедить, что объект бы там хорошо смотрелся и был бы уместен.

Я сомневался, что жители одобрят. Попросил вопрос изучить более детально. Но не нашлось правильных слов: почему-то сразу звучало, что вопрос уже решен. Было понятно, что будет сложно найти взаимопонимание. Не обязательно, чтобы большинство жителей были против. Если, например, против только 30%, а 70% за или им вообще без разницы, что с этим делать? Тех, кто против, может быть и 20%, и 10%, но для них этот вопрос принципиальный. Они же просто не дадут этому объекту работать. И это место всегда будет точкой конфликта, негативной памяти.

Когда я увидел, во что грозит превратиться ситуация, то политически вмешался и просил прекратить изучения. На среднесрочную, а может, далекую перспективу в этой части города вообще ничего нельзя делать. Какое-то сакральное отношение к этому, нежелание менять. С этим нужно согласиться. Если только к краевой администрации завтра митинг не придет из нескольких сотен человек, которые потребуют там что-то построить. Я попросил создать рабочую группу и посмотреть другие возможные площадки. Но вот в чем проблема: если бы у нас очередь (из инвесторов, – прим. авт.) стояла, ты иди сюда, а ты не иди… Мы должны стараться привлекать в край инвесторов. Конечно, без того, чтобы пострадали интересы жителей.

"Зачем скрывать, что мы – бедный регион"

Насколько остро стоит проблема дефицита врачей?

Сейчас в крае работает примерно 8,2 тысячи врачей. И этого недостаточно. Можно по-разному считать, сколько нужно медиков, но в целом на 4-6 тысяч было бы правильно иметь больше. Проблема дефицита кадров – общая по всей стране. И быстро тут ничего не произойдет, но я надеюсь, что мы плавно и постепенно будем снимать острую потребность, а потом выходить на нормальные механизмы работы.

Где-то работает совмещение и подработки, кого-то направляют в командировки, перебрасывая силы. Для привлечения в село есть программы "Сельский фельдшер", "Земский доктор". Проводим целевой набор в вузы, работаем с выпускниками школ. Нельзя сказать, что полностью, но острые моменты решаем. Да, ориентиры по уровню зарплаты мы выдерживаем, но этот уровень объективно низковат по средней заработной плате. Конечно, мы пока теряем в конкурентоспособности.

Прошлый губернатор всячески старался повысить самооценку жителей края, не использовать понятия "депрессивный", "бедный" регион. Вы неожиданно констатировали, что мы бедные. Нет ли опасения, что это усилит социальное уныние и увеличит отток кадров?

Как понять: бедный или не бедный? Открываем статистику и смотрим цифры. Вот Кемеровская область, вот Новосибирская, вот Красноярский край, Томская, Омская области. А мы где? Мы в конце списка. А как я должен говорить? Что у нас лучше всех? Низкий уровень социально-экономического развития по некоторым направлениям – это объективная ситуация, которая сложилась не за год и не за десятилетие. Она складывалась долгие годы, так формировалась экономика, социальная сфера, общественные явления. Называть вещи своими именами – это правильно. Это дает возможность понятно оценить текущее положение дел, выяснить слабые места и от этого начинать строить свои планы. Пока по ряду показателей мы внизу таблицы регионов, но я не думаю, что край бесперспективный. Мы будем в этом направлении работать. Я обещал это избирателям, которые в меня поверили. Примерно половина денег, на которые мы живем в этом году, нам дает федеральное правительство. Да, мы дотационные, но не бесперспективные.

"Для меня это было неожиданно"

В декабре Павел Дитятев покинул пост вице-премьера, министра экономического развития Алтайского края. Было ли это неожиданностью? И кто займет его место?

О том, что Павел Владимирович уходит, он меня проинформировал не так, чтобы задолго. В тот момент это было неожиданно. Потом через какое-то время стало понятно, что это неизбежная ситуация. Все имеют свои обстоятельства, иногда связанные и с изменением места работы, и места жительства. У Павла Владимировича такая ситуация. Я поблагодарил его за работу, которую мы делали вместе. Нам действительно удалось получить хорошие промежуточные результаты. И пожелал успехов на новом месте. Вчера он прислал мне сообщение с фотографией указа мэра Москвы о его назначении.

Что касается кандидатур, то шорт-лист есть. Надо поговорить с кандидатами, согласовать с Заксобранием, провести формальные процедуры. Тогда можно говорить о ком-то конкретном.

Кстати, уже больше года пустует кресло "промышленного" вице-премьера. Когда оно будет занято, губернатор не ответил. Точнее, он сказал так: "Еще немножко, наберитесь терпения". Пока всю работу этого направления он курирует сам.

Более 10 лет в Барнауле нет прямых выборов мэра. Созрели ли барнаульцы для того, чтобы не делегировать эти полномочия 40 депутатам гордумы, а самим определять свою судьбу?

Я думаю, что вопрос – созрели или нет – не правомерен. Для этого не надо созревать. Губернатора края мы же выбираем напрямую. Но ведь эти 10 лет разные люди (имеет в виду разные созывы краевого парламента, который имеет право вернуть выборность – прим. авт.) приходили к выводу, что необходимо сохранить такую систему. И прямые выборы, и через делегирование этого права – обе системы работающие, у каждой есть свои минусы и плюсы. Но работает вторая модель. И ведь работает.

Перед съездом "Единой России" звучали предположения, что по примеру других регионов вы возглавите реготделение партии. Есть ли к этому предпосылки? И готовы ли вы?

Такой вопрос не рассматривался, это были просто чьи-то предположения. На выборы губернаторов я шел от "Единой России" еще не будучи ее членом. В партию вступил год назад. Я также являюсь членом генерального совета партии, в крае вхожу в состав президиума политсовета. Структура аппарата партии вполне работоспособна, готова решать самые различные политические вопросы и выполнять свои задачи. Поэтому сейчас нет вопроса о серьезных изменениях.

На съезде ЕР Путин призвал единороссов терзать и трясти чиновников, чтобы добиваться решения вопросов. Вы готовы к тому, чтобы вас терзали?

Эту фразу нужно воспринимать в контексте. Речь шла о призыве членов партии не руководствоваться ложным чувством солидарности. Мол, мы в одной партии, раз наш губернатор/мэр/другое лицо, принимающее решение, – единоросс, то он вне зоны критики, требований и обсуждений. Не надо подменять свою гражданскую позицию ложной партийной этикой.

"Это жесткое и непопулярное решение"

Как сейчас обстоят дела в Яровом?

Я напомню, как сложилась эта ситуация. В 2016 году муниципалитет продал ТЭЦ. Нормально, открыто, за деньги – более 160 млн рублей. Собственник взял на себя обязательства провести модернизацию станции и обеспечить нормальное и надежное функционирование. К сожалению, местным властям и руководителям предприятия не удалось найти взаимопонимание.

МУП в Яровом стало эксплуатировать по договору аренду станцию, надеясь, что собственник будет заниматься обновлением. Этого не было. Арендатор перестал платить аренду, начались взаимные претензии и суды. Летом руководство компании заявило, что оно готово эксплуатировать самостоятельно. Что нет возможности и желания дальше контактировать с МУПом. Создали свою компанию с похожим названием. Начали работать. Власти пошли навстречу и ушли из судов, стороны подписали мировое соглашение, но чувство тревоги заставляло держать руку на пульсе. Во второй половине октября, когда было тепло, все три котла вдруг остановились, не было регулярного подвоза и уже тем более запасов угля. Это нас заставило переосмыслить ситуацию и в некотором смысле спасать ее. Я приехал, собрал комиссию по ЧС, приняли решение убирать эту эксплуатирующую организацию со станции и возвращать туда МУП, устанавливать жесткое управление, в том числе с краевого уровня.

Ситуацию удалось быстро взять под контроль, правда, с привлечением средств краевого бюджета. Это жесткое и непопулярное решение. Ведь это не совсем правильно. Они приобрели этот актив на открытых процедурах. Не выполняли обязательства – это уже другой вопрос. Конечно, собственники ТЭЦ будут стараться защитить свои права всеми правдами и неправдами. Но несмотря на эти риски ничего не может сравниться с жизнью, здоровьем и комфортом людей. Мы ситуацию уже не отпустим. Режим ЧС будет сохранен, пока нет возможности расслабиться. Запас угля есть, но это не та степень надежности. Но я думаю, что найдем взаимопонимание с собственниками. С одной стороны, мы с уважением относимся к праву частной собственности, с другой – понимаем ответственность за жизнь целого города. Да, пришлось принимать жесткие решения. Для экономики это не очень хорошо.

Насколько правильно решать вопросы в ручном режиме, как это произошло в Санниково, когда местная жительница пожаловалась премьер-министру Медведеву на отсутствие в квартирах горячей воды?

Должны ли высокие руководили решать вопросы в ручном режиме, если столкнулись с такой ситуацией? Конечно должны. Но это не может быть принципом работы. Системные проблемы можно решить только системно.

Что же касается конкретно той ситуации, то мы были не в курсе. Это отдельный вопрос взаимодействия властей муниципалитета и края. Конечно, был прокол и мне предстоит сделать выводы.

Там без горячей воды три дома. Когда в 2003 году на котельной произошли изменения, воду стали давать только зимой. Люди купили водонагреватели. В 2016 году после нового ремонта на котельной горячей воды не стало совсем. Татьяна Кадукина давно ставила этот вопрос перед местными властями. Есть заявления, обращения, иски. Но они оценили так: требует воды только один человек, остальным это вообще не надо, ведь еще одна реконструкция котельной может сделать тариф выше. Но Кадукина пошла в суд и выиграла. Ну а уж когда есть решение суда, будьте добры его исполнять. Да, это будет стоить 25 млн рублей. Ну и что? Других вариантов решения нет.

О чем еще сказал губернатор

Проблемная коммуналка:

Состояние коммунальных сетей в крае не кризисное, но сложное. Средняя степень износа – 63%. Да, власти помогают, но чтобы кардинально поменять ситуацию, должен работать нормальный, полноценный механизм. Многие годы была недорегулированность. Государство сказало, что не будет увеличивать тарифы, чтобы не выглядеть перед людьми "бледно". Но если тарифы не растут, то и не растет прибыль предприятий. Два года поработали – и банкроты. Из 200 предприятий сферы примерно одна треть ежегодно банкротится. Это просто нездоровая модель, если государство будет и дальше давать деньги на обновление.

Иткульский спиртзавод:

Ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас идут процедуры по изменению состава собственников предприятия, руководства. Нахождение в процедуре банкротства позволило возобновить производство. Предприятие разливает спирт, начали разливать водку. Правда, работают на минимальных оборотах. В 2019 году уволили примерно 100 человек. Сейчас в штате около 300 сотрудников, но работает только половина, остальные в простое. Долгов по зарплате нет. Но есть официальное уведомление работодателя об увольнении большей части работающих в начале года. Надеюсь, эту кризисную ситуацию удастся преодолеть.

31 декабря – выходной день:

Мы с вами видим, как флешмоб с 31 декабря шагает по стране (в некоторых регионах губернаторы сделали его выходным, – прим. авт.). Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать. Может, в других регионах и есть спрос, а, может, это просто политический шаг. Я не вижу необходимости ломать порядок вещей.

Поддержка села:

В следующем году мы планируем получить из федерального бюджета 700 млн рублей по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Еще 500 млн рублей выделим из краевого бюджета на это направление. На эти средства в 2020 году, в числе прочего, начнем строительство школы в Тальменке на 550 мест, в Михайловском районе – ФАП.

Стратегия развития Алтайского края:

Мы делаем стратегию не потому, что нам захотелось. Есть нормативное регламентирование. И этот документ создается для того, чтобы понять, что и как мы делаем, каково наше видение послезавтрашнего дня. Стратегия – это не догма, а указатель направления, основных целей и способов достижения.

Дороги:

У нас самая протяженная дорожная сеть в России: более 16 тысяч километров межмуниципальных и региональных дорог, более 40 тысяч километров дорог внутри городов и сел. Значительная часть сети – 60% – не соответствует нормативному состоянию. К 2024 году этот показатель нужно сократить до 45%.