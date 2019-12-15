Песков расскажет о разногласиях между Путиным и Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков расскажет, что между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским есть разногласия по целому ряду вопросов. Пресс-секретарь российского президента выступит в программе "Большая игра" на Первом канале.
"Я могу сказать, что Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию. Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что, кстати, достаточно не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в "нормандском формате". Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва? Да, возобновился, это тоже важный результат. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет", – об этом говорит Дмитрий Песков в анонсе программы на сайте канала.
Напомним, саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря в Париже. В нем участвуют Германия, Россия, Франция и Украина с целью урегулирования ситуации в Донбассе.
Программу "Большая игра" смотрите в воскресенье в 22:45 на Первом канале.
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