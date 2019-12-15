Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от майонезных новогодних салатов

Новогодние блюда должны быть легкими и не жирными, от майонеза и растительного масла в салатах лучше отказаться, передает рекомендации Роспотребнадзора ТАСС.
"Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень", — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали ставить на стол запеченное или тушеное мясо птицы, кролика, нежирных сортов рыбы (судак, треска, речная рыба), а также фрукты и овощи. А вот от блюд без термической обработки (сырая замороженная рыба и строганина, плохо обработанные зелень и овощи) лучше отказаться. Они могут привести к заражению гельминтами, кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия.
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