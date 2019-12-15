Губернатор Томенко сыграл в хоккей со звездами российского кино и спорта

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в хоккейном турнире к 100-летию образования органов госбезопасности в региона. Игра состоялась в субботу, 14 декабря, во Дворце спорта "Титов-Арена". Подробности сообщает пресс-служба правительства.
Губернатор, представители правительства региона и Управления ФСБ России по Алтайскому краю играли в составе команды "Шайба". Виктор Томенко играл под номером 22.
Также на лёд вышли известные артисты театра и кино — Вадим Колганов, Сергей Комаров, Павел Трубинер, Тимур Ефременко. Они вместе с воспитанниками ЦСКА, "Динамо", клубов КХЛ, ВХЛ играли в команде "Гранит". Руководил ими двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Якушев.
"Наш турнир посвящен 100-летию органов госбезопасности в Алтайском крае. За этот век пройден большой путь развития всего нашего общества, страны. Без сомнения, люди, которые всегда защищают интересы государства, безопасность граждан от внутренних и внешних угроз, вызывают особое доверие, уважение и благодарность. Люди, стоящие на страже порядка и безопасности, — спортивные, здоровые, крепкие духом и во всех других отношениях", — сказал в приветственном слове Виктор Томенко.
Комментарии
Готовится!!!, ждум выступления на татами, ...
Ну а почему бы ему в хоккей не поиграть? Делать то нечего, все проблемы в крае решены. Средняя зарплата одна из самых высоких в стране, здравоохранение и образование на высоте.