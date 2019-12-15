Путин ввел налог для самозанятых в нескольких сибирских регионах

Президент Владимир Путин расширил действие эксперимента с налогом для самозанятых, с 2020 года новый налог появится ещё в 19 регионах, в том числе и сибирских. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С начала года самозанятые должны будут платить налог в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийский автономных округа, Башкирия.
Напомним, с начала 2019 года эксперимент действует в Москве и Московской области, Калужской областях, Татарстане.
Как видим, в Сибири налог официально ввели пока только в трех регионах.
Самозанятые обязаны платить налог в 4% от дохода при работе с физлицами, 6% — с компаниями. К этой категории относятся граждане с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников.
Комментарии
Спасибо тебе отец родной за новый налог!
Гы-гы-гы. Держи карман шире!
Как хотели. Работать на карман .А соц услуги за счет других
Вот именно. Пользоваться гос. услугами в первых рядах, а платить налоги пусть сосед будет.
Сказочному ещё есть куда развиваться. Он же любит говорить о европейских странах, когда дело касается ограбления народа. Пусть обратит внимание на Испанию. Там нам Майорке и Менорке есть налог на солнце - ‎€1 в день. Можно и в России применить эти европейские технологии
15.12.2019 19:20— это вы про бесплатную медицину?про пенсию до которой мало кто доживет?а разве они другие налоги не платят?ндс,транспортный,земельный и т.д и т.п
Где алтайский край?!
Госуслуги - это не из налогов, за госуслуги - отдельная плата.