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Новости

Путин ввел налог для самозанятых в нескольких сибирских регионах

, ИА "Амител"
С 2020 года к эксперименту присоединятся ещё 19 регионов
Фото: Деловой мир

Фото: Деловой мир

Президент Владимир Путин расширил действие эксперимента с налогом для самозанятых, с 2020 года новый налог появится ещё в 19 регионах, в том числе и сибирских. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С начала года самозанятые должны будут платить налог в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийский автономных округа, Башкирия.

Напомним, с начала 2019 года эксперимент действует в Москве и Московской области, Калужской областях, Татарстане.

Как видим, в Сибири налог официально ввели пока только в трех регионах.

Самозанятые обязаны платить налог в 4% от дохода при работе с физлицами, 6% — с компаниями. К этой категории относятся граждане с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.12.2019 19:11
- гость -

Спасибо тебе отец родной за новый налог!

15.12.2019 19:19
- гость -

Гы-гы-гы. Держи карман шире!

15.12.2019 19:20
- гость -

Как хотели. Работать на карман .А соц услуги за счет других

15.12.2019 19:24
- гость -

Вот именно. Пользоваться гос. услугами в первых рядах, а платить налоги пусть сосед будет.

15.12.2019 19:38
- гость -

Сказочному ещё есть куда развиваться. Он же любит говорить о европейских странах, когда дело касается ограбления народа. Пусть обратит внимание на Испанию. Там нам Майорке и Менорке есть налог на солнце - &#8206;€1 в день. Можно и в России применить эти европейские технологии

15.12.2019 19:51
Вася


15.12.2019 19:20— это вы про бесплатную медицину?про пенсию до которой мало кто доживет?а разве они другие налоги не платят?ндс,транспортный,земельный и т.д и т.п

15.12.2019 19:56
технарь

Где алтайский край?!

15.12.2019 20:16
- гость -

Госуслуги - это не из налогов, за госуслуги - отдельная плата.

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