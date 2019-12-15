Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Экс-министр печати СССР и экс-главный редактор газеты "Советская Россия" Михаил Ненашев скончался в ночь на 15 декабря, сообщает "Российская газета".
"Человек, в судьбе которого переплелись две эпохи. В каждой из них он достиг впечатляющих высот — и в том, что называют карьерными достижениями и профессиональной реализацией, и в том, что именуют чистотой устремлений и помыслов и сохранением человеческого достоинства", — сказано в некрологе.
Михаил Федорович Ненашев был журналистом, публицистом, педагогом. В 1978-1986 годах работал главредом газеты "Советская Россия". С 1986 по 1991 годы занимал должности председателя Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, главы Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию, главы Госкомитета СССР по печати, а также был министром информации и печати СССР. В 2006 года — завкафедрой Московского государственного университета печати. Имеет пять орденов, Почетную грамоту президента РФ, звание заслуженный работник культуры.
Он умер в ночь на 15 декабря после продолжительной болезни.
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