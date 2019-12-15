Мужчина залез на опору моста в Москве. Спасатели подоспели вовремя

Неизвестный мужчина залез на опору Крымского моста в центре Москвы в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС.
"На Крымском мосту перекрыты две полосы для движения. Это связано с тем, что на одну из опор моста залез мужчина и начал что-то кричать. На месте присутствуют сотрудники ДПС", — сообщили агентству в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС добавили, что в 13:30 пожарно-спасательные подразделения сняли мужчину при помощи автолестницы. Затем отвезли в отделение полиции.
Как сообщает один из телеграм-каналов, он кричал, что его кто-то "кинул" на 22 тысячи и требовал свои деньги назад.
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