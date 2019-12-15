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Не стойте без дела. В МЧС рассказали, что делать, если вы стали свидетелем ДТП

, ИА "Амител"
Важно проверить автомобиль, чтобы он не загорелся
Фото: Mir24.tv / Дмитрий Белицкий

Фото: Mir24.tv / Дмитрий Белицкий

Специалисты МЧС напоминают правила поведения во время ДТП. Если вы стали очевидцем происшествия с пострадавшими, то нужно не только вызвать скорую, но и убедиться, что автомобиль не представляет опасности.

"Обязательно проявите участие, оставайтесь человеком во всех ситуациях, особенно когда участнику аварии требуется посторонняя помощь", – призывают в МЧС Алтайского края.

Вот что нужно сделать:

Остановиться на обочине и выставить знак аварийной остановки за 15-20 метров от места аварии, включить на своей машине аварийную сигнализацию.

Вызвать скорую, пожарную, ГИБДД. Если связи нет, то передать сообщение через проезжающих водителей.

Если есть возможность, окажите травмированным первую помощь. Тяжело пострадавших трогать и перемещать нельзя.

Выключите зажигание в разбитом автомобиле, отсоедините аккумулятор. Проверьте, не вытекает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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