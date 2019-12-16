Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году состоится уже в 14-й раз. 19 декабря президент встретится с рекордным числом журналистов: Кремль аккредитовал более 1800 представителей СМИ. Сколько часов продлится мероприятие и на какое количество вопросов ответит Владимир Путин, конечно, неизвестно. Предлагаем вспомнить, как это важное политическое событие проходило в прошлые годы. Редакция amic.ru подготовила инфографику по данным последних пресс-конференций Путина.
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Комментарии
это важное политическое событие
???
Да это шоу! 100% гарантии, что ничего нового мы не услышим. Кхе-кхе... нужно... надо... прошу обратить внимание... нам нужен прорыв... времени на раскачку нет...
Нам надоели эти его мультфильмы!
Когда экономический рост начнётся и повышение уровня жизни!?
Когда экономический рост начнётся и повышение уровня жизни!?
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Пока власть не сменится, о повышении уровня жизни и экономическом росте можно забыть.
Да все пучком, все по плану, россияне лишние на бензоколонке...
"Сколько часов продлится мероприятие и на какое количество вопросов ответит Владимир Путин, конечно, неизвестно."
А что, не отрепетировали? Уже незачёт. Серьёзней надо готовиться к постановке.
16.12.2019 09:29
- гость -
Да не сомневайтесь, отрепетировали. А это для ватников пишут, чтобы они безмозглые не догадались, что там всё уже давно известно.
Когда экономический рост начнётся и повышение уровня жизни!?
так таки он есть, правда не у всех, но есть
надо относиться к этому с пониманием
Вот, неплохо бы было, если бы Владимир Владимирович слезу пустил в нужный момент. Только убедительно так, радетельно, мол - до глубины души пережувает.
Скупую президентскую слезу пустить, слабо?
Пиар, продвижение бренда "ВВП" и ничего более, реально назревшие вопросы озвучены не будут, всё отрепетировано, будет спектакль для взрослых по детским темам, вот и всё.
Сказочный, опять будет рассказывать, как у нас круто живется, и как плохо в хахляндии?
Такими "рекордами" могут похвастаться Мадуро и Кастро, только толк от этих рекордов нулевой. Какой смысл в разливании этой сладкой патоки перед не легитимным гарантом? НИКАКОГО.
Просрочка