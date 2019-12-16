В Алтайском крае 16 декабря потеплеет до -7°C

Пасмурная и относительно теплая погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 16 декабря, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -7°C до -12°C. В отдельных районах выпадет небольшой снег. Сохранится слабый ветер. Его скорость может достигать до 7 м/с. На дорогах местами будет сильная гололедица.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от -7°C до -9°C. Преимущественно без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.
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