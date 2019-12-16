В Барнауле водитель иномарки сбил школьника и скрылся

ГИБДД Барнаула ищет очевидцев наезда автомобиля на ребенка, произошедшего в субботу, 14 декабря, около 16:00 на улице Георгиева во дворе дома № 41.
Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД, светлый леворульный автомобиль иностранного производства сбил мальчика напротив четвертого подъезда. Водитель с места происшествия скрылся.
Полицейские восстанавливают картину случившегося и проводят оперативно-разыскные мероприятия.
Госавтоинспекция краевой столицы обращается ко всем неравнодушным гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, с просьбой позвонить по тел.: 8 (3852) 39-36-05, 39-35-44 либо 39-10-90.
Комментарии
Найти гада.
Ну чё, мальчег не убедился, да?
Там интересно, если при въезде во двор нет знака "Жилая зона", а его в 90 % дворов нет, то водитель не обязан двигаться 20 км в час. Ведь дорога мима дома это не тротуар, тротуар идет параллельно. Получается водитель может там ехать 60 км? А мальчик идти не может, там пешеходников же нет?
16.12.2019 08:40
гость
Перечитайте раздел 17 ПДД. И не будет ничего интересного. Ну и глупости транслировать в люди перестанете.
16.12.2019 08:40
гость
Там интересно, если при въезде во двор нет знака "Жилая зона", а его в 90 % дворов нет, то водитель не обязан двигаться 20 км в час. Ведь дорога мима дома это не тротуар, тротуар идет параллельно. Получается водитель может там ехать 60 км? А мальчик идти не может, там пешеходников же нет?
Если водитель въезжая во двор без знака жилая зона не движется со скоростью 20 км/ч, то он ИДИОТ!
16.12.2019 08:40
гость
Где, интересно, кроме новых районов (и то не всех) вы видели тротуар рядом с дорогой во дворах? Обычно одна дорога, и все. Люди летать должны?