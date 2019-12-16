Франк анонсировал завершение долгостроя в Барнауле

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Первый замглавы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк провел выездное совещание, посвященное долгострою по адресу Павловский тракт, 291. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас готовность будущего жилого дома к заселению оценивается на 89%. Строители заканчивают отделку фасада. В первой блок-секции стартовали внутренние работы, во второй уже завершают витражное остекление.
Франк заверил, что мэрия держит на постоянном контроле ход работ на объекте. По его словам, застройщик столкнулся с двумя основными проблемами: подачей теплоснабжения и разрывом финансирования. Пути их решения рассмотрят на заседании рабочей группы 17 декабря.
"Один из наиболее остро стоящих вопросов – это подача тепла, и я считаю, нам удастся ее оперативно решить, – уточнил первый замглавы городской администрации. – Разрыв финансирования строительства сегодня составляет около 20 млн рублей, сделаем все возможное, чтобы и этот вопрос снять".
Он также уточнил, что в ходе обсуждения определят сроки, в течение которых должно завершиться строительство.
"Будущие жильцы должны быть спокойны, дом будет достроен в ближайшее время", – пообещал Франк.
Долевое строительство жилого дома на 374 квартиры по адресу Павловский тракт, 291, стартовало еще в 2014 году, но компания "СтройГАЗ", выступившая генеральным подрядчиком застройщика, обанкротилась.
Работы остановились еще на стадии подготовки котлована. Возобновили стройку только в 2017-м, когда нашли нового генподрядчика. Им стала компания "Сибресурс".
Комментарии
Как документы на должность мэра подал, все в пиар пошел
У меня сестра ждут квартиру.... каждый раз переносят сдачу дома(