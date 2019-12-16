Зеленский объяснил, зачем лично побеседовал с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита "нормандской четверки" ответил на вопрос продюсера программы "Москва. Кремль. Путин" Елены Меньшиковой по поводу личного диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", – цитирует Зеленского РИА "Новости".
По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы "положить конец войне на Украине". Политик считает, что, несмотря на расхождения во взглядах, начало диалогу между Россией и Украиной уже положено.
Ранее стало известно, что по результатам встречи лидеров "нормандской четверки" принято решение придерживаться Минских соглашений и обеспечить режим прекращения огня в Донбассе до конца года.
Также контактной группе рекомендовано обеспечить обмен пленными в формате "все на всех" и обеспечить к ним доступ Красному Кресту.
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