"Гламурные" роды набирают популярность в России

Новый способ родов становится все более популярным в России, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.
По ее словам, "гламурное" кесарево сечение пришло к нам из Европы. Его особенность заключается в том, что матери позволяют самостоятельно достать новорожденного.
"На женщину надевают перчатки (отсюда слово "гламурное кесарево") и дальше она сама руками достает ребенка из живота и прикладывает к груди", – уточняет Буцкая.
Она утверждает, что такие роженицы руководствуются желанием, чтобы их руки самыми первыми коснулись малыша.
Комментарии
бред. что такие длинные руки?
или знают, как доставать из нижнего сегмента матки ребетёнка? там есть особенности. легко незнаючи головешку у ребетёнка свинтить