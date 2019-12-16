Синоптики рассказали, когда начнутся морозы в Алтайском крае

Жители Алтайского края могут порадоваться относительно теплой погоде до середины недели, пока регион находится под влиянием антициклонов, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
По ее словам, дневная температура будет варьироваться от -7°C до -15°C, а ночная – от -18°C до -23°C. Такая ситуация продлится до 19 декабря.
20 и 21 числа, когда произойдет смена на циклон, погода испортится. Резко усилится ветер, и регион охватят метели, а в последующие дни могут установиться морозы под 30 градусов, утверждает специалист.
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