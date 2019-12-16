Адвокат историка Соколова, убившего аспирантку, обжаловал его арест

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляцию адвоката на арест историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко, с которой у него были интимные отношения.
Защитник педагога просит судью изменить меру пресечения педагогу с заключения под стражей на домашний арест. Заседание по этому вопросу состоится в 12:30.
Напомним, что историк и преподаватель СПбГУ Соколов задержан 9 ноября при попытке утопить в реке Мойке отрезанные от тела погибшей руки. В его квартире обнаружили расчлененное женское тело и окровавленную пилу.
По предварительной версии следствия, девушка была убита 7 ноября. В признательных показаниях подозреваемый рассказал, что четыре раза выстрелил в нее из обреза.
На суде он пояснил, что накануне между ними произошел конфликт, из-за того что она не принимала его детей. Он также намекнул, что во время ссоры девушка набросилась на него с ножом.
Комментарии
Ну а что, это разумно. Если уж опаснейших для общества чиновников коррупционеров отправляют под домашний арест, то уж убийцу-расчленителя тем более можно.
она не принимала его детей
он также намекнул, что во время ссоры девушка набросилась на него с ножом
такие поводы странные...
Как она должна принять его детей? они, как минимум, ровесники! Он же ее не удочерил))))
А намеки про нож - это вообще выше человеческого понимания))
Защитник педагога просит судью изменить меру пресечения педагогу...
При чём здесь педагог-не педагог?! Он в данном случае обвиняемый, а его профпринадлежность не имеет ровным счётом никакого значения. Амик выбирайте выражения.
Отмажут "Наполеона" !!! вопрос времени.
Версия про то что студентка сама на нож напоролась еще не рассматривался ???
Гада необходимо поместить в камеру с закоренелыми уголовниками из него сразу Наполеона выбьют.
Самая гнусная профессия это адвокат вот в таких случаях. Когда "законы" диктуются вот такими упырями в разной форме как только можно, меняя смысл всего разумного на лживое, пакостное и отвратительное содержание. И эти люди получают большие деньги за такую мерзкую работу. Убийца по отношению к жертве и то будет честнее.
Убил, расчленил, пытался скрыть... максималку ему, какие тут ещё обстоятельства?
Маньяк он обычный. Там еще скелет на дне был. И в юности у него судимость была за якобы случайную смерть на лодке.