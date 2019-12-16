Адвокат историка Соколова, убившего аспирантку, обжаловал его арест

Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляцию адвоката на арест историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко, с которой у него были интимные отношения.
Защитник педагога просит судью изменить меру пресечения педагогу с заключения под стражей на домашний арест. Заседание по этому вопросу состоится в 12:30.
Напомним, что историк и преподаватель СПбГУ Соколов задержан 9 ноября при попытке утопить в реке Мойке отрезанные от тела погибшей руки. В его квартире обнаружили расчлененное женское тело и окровавленную пилу.
По предварительной версии следствия, девушка была убита 7 ноября. В признательных показаниях подозреваемый рассказал, что четыре раза выстрелил в нее из обреза.
На суде он пояснил, что накануне между ними произошел конфликт, из-за того что она не принимала его детей. Он также намекнул, что во время ссоры девушка набросилась на него с ножом.
Комментарии
Ну а что, это разумно. Если уж опаснейших для общества чиновников коррупционеров отправляют под домашний арест, то уж убийцу-расчленителя тем более можно.
она не принимала его детей
он также намекнул, что во время ссоры девушка набросилась на него с ножом
такие поводы странные...
Как она должна принять его детей? они, как минимум, ровесники! Он же ее не удочерил))))
А намеки про нож - это вообще выше человеческого понимания))
Защитник педагога просит судью изменить меру пресечения педагогу...
При чём здесь педагог-не педагог?! Он в данном случае обвиняемый, а его профпринадлежность не имеет ровным счётом никакого значения. Амик выбирайте выражения.