Власти Барнаула решили транспортную проблему Бельмесево

С 16 декабря на маршрутах № 104 и 104ю, которые связывают Барнаул и поселок Бельмесево, поставили по одному дополнительному автобусу, сообщили в пресс-службе мэрии. Из-за этого общественный транспорт будет ходить чаще.
Такое поручение дал врио главы администрации города Вячеслав Франк после жалоб жителей поселка Бельмесево на большой интервал в движении транспорта. Теперь временной промежуток между рейсами в будни составляет 30 минут. На сайте города опубликовали измененное расписание движения автобусов.
Напомним, в ноябре 2019 года местные жители отправили очередное коллективное письмо в приемную губернатора Виктора Томенко с просьбой сократить интервалы между рейсами хотя бы до 30 минут. По словам жителей, автобусы ходили хоть и регулярно, но очень неудобно. Порой на остановках приходилось стоять около часа, а если пробка или поломка транспорта – еще дольше.
В администрации Барнаула отреагировали на ситуацию и сказали, что придумают, как можно решить проблему. Дело в том, что маршруты № 104 и 104ю считаются социально значимыми, но экономически невыгодны для перевозчиков. Поэтому ежегодно из бюджета города на них выделяют около 6,6 млн рублей.
Комментарии
А чё с маршрутом автобуса 21 где он вообще?!
Спасибо!
21 маршрут это самый загадочный маршрут барнаула, хочет едет хочет нет. Даже с помощью приложений тяжело отследить.
Зачем туда пускать транспорт? хотели жить в тишине и без соседей - пусть живут!