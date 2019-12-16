В Барнауле построят бизнес-центр с террасой на крыше

В спальном районе Барнаула до января 2021 года собираются построить современный бизнес-центр с террасой и панорамными окнами, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Комплекс будет состоять из двух четырехэтажных корпусов. У главного здания на втором этаже сделают большой балкон на столбах с витражными окнами, а на кровле построят террасу. В других помещениях также предусмотрены большие панорамные окна.
Согласно данным инвестиционного проекта, у бизнес-центра обустроят зону паркинга площадью 4 тыс. кв. метров. На первых этажах запланированы торговые залы, а на верхних – офисы.
Здание построят на улице Христенко, рядом с жилыми комплексами. По данным комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заказчиком выступает компания "Барнаулкапстрой".
Комментарии
Чтобы обанкротившимся либерастам удобнее было вниз на асфальт бросаться?
09:57, вас так и прёт от радости, что люди от безнадёги выбрасываются? Не долго вам осталось сидя на бюджетном жаловании этому радоваться.
Концепция спального микрорайона, как и сам принцип зонирования города, давно устарела и от неё необходимо отказываться, так-как для крупного города это источник постоянных транспортных и социальных проблем.
Застройка должна быть смешанной. Жилая недвижимость должна чередоваться с коммерческой, офисы, мелкая торговля и производство, спортивные сооружения, парковые зоны. Именно из-за попыток разделить город на зоны по назначению, происходит омертвение городских территорий, запущенные парки, растянутая транспортная система, возникновение неблагополучных районов и проч.
10:09
Ха! Глупышка, думаешь, что вы только бюджетников достали? Вы всем поперёк горла.
16.12.2019 10:18
АБОРИГЕН
Жилая недвижимость должна чередоваться с коммерческой, офисы, мелкая торговля и производство,
Что производить собрался в жилых кварталах? Озвучь.
Так на Христенко вроде парк должен был быть, теперь всё забыли?
16.12.2019 10:46
- гость -
А что у тебя по мелким производством в голове возникает? Металлургический комбинат в дворе?