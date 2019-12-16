Инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб в день рождения

Друзья краснодарского молодого человека с ограниченными возможностями здоровья решили порадовать его в день рождения походом в караоке-клуб, но это принесло только разочарование – компанию не пустили в заведение "Главная сцена".
Как рассказала радиостанции "Говорит Москва" подруга инвалида-колясочника Юлия Надеина, столик забронировали заранее, но клиенты опоздали на 30 минут. Их попросили подождать до полуночи, но не пустили внутрь, даже когда появились свободные места, утверждает девушка.
"Перед нами выстроилась армия из секьюрити и администраторов. Нас даже в зал не пропустили, – пожаловалась Надеина. – Стеной перед нами встали, чтобы не дай бог посетители не увидели, что мы с инвалидом-колясочником".
По ее словам, вежливый отказ был получен и в других заведениях. Звонок о том, что освободились места, поступил только в 2:30 и то после того, как друзья инвалида пожаловались на проблему в социальной сети Instagram.
Девушка заверила журналистов, что она и ее друзья не желают никаких разбирательств с заведениями, куда их не пустили. Она уверена, что намного важнее привлечь внимание общественности к этой проблеме.
Комментарии
Читаю такие новости и не верю - неужели действительно есть такие моральные уроды, которым люди в колясках ранят их "тонкую" и "ранимую" душу?
11:58, Такое есть только в расии. Вдруг местный заправила потеряет выручку за вечер из-за этого.
Моя подруга, живущая в Москве, инвалид-колясочник. В прошлом году реабилитационный центр, где она лечилась, организовал им выезд в театр оперетты. И вот фрагмент ее рассказа об этом мероприятии:
"Пока мы ждали когда нас запустят в зал, мимо нас проследовал интеллигентного вида мужчина, в хорошо пошитом костюме, высокий, подтянутый, с военной выправкой, седовласый. Проходя мимо нас, он прикрыл глаза сбоку ладонью. Я сначала подумала, что его слепит свет. А когда он прошел еще раз и еще, и этот жест повторился. Рядом сидящая новая знакомая Майя, своеобразная такая тётя 68 лет от роду, мне сказала «Нет, Ир, ты видела?! Ты видела, а?! Это он глаза прикрывает, чтоб нас не видеть!».
Я говорю, «Да, ладно!». Потом вижу, идет опять, нормально, не жмурится, не щурится, и только проходя мимо нас снова прикладывает ладонь к глазам.
О, как! Не просто отвернулся и сделал вид, что не видит, а демонстративно. Такое впечатление, что у него в кармане гарантийный талон на здоровье на всю оставшуюся жизнь."
Похохмили мы с ней над этим случаем, а все же... осадочек остался, как к нам относятся "здоровые".