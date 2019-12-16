Россияне на еду тратят треть бюджета, украинцы – половину

Аналитики подсчитали, какую часть семейного бюджета тратят на продукты жители 40 европейских государств, в том числе и России, сообщает РИА "Новости".
Из результатов исследования следует, что на еду расходуется почти треть (30,2%) всех имеющихся у россиян денежных средств. Это на один процентный пункт меньше, чем годом ранее.
Несмотря на такое снижение, Россия заняла девятое место по этому показателю. Возглавила же рейтинг Украина, где на питание уходит половина бюджета.
В десятку также вошли Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%).
Замкнули рейтинг Люксембург, где на еду уходит только 8,4% денег местных жителей, Великобритания и Нидерланды (по 10,6%), а также Ирландия (11,5%) и Финляндия (11,7%).
Комментарии
Бедные хохлы. Как же они там выживают при средней зарплате в 28460 рублей?
ахаха, утерли нос украинцам! Аж гордость распирает, отличное начало недели
Мы должны быть довольны?
Казахстан (47,6%)
Абориген тут недавно плакался, почему в Казахстане дешевле бензин, хотя там лучше живут.
11:01, а существует какая-то связь между тем сколько процентов своего дохода человек тратит на еду и ценой на бензин?
Бедные казахи. Как же они там выживают при средней зарплате в 30342 рублей?
16.12.2019 11:07
- гость -
Обязательно. Дешевый бенз, как правило, в небогатых странах или странах с малоразвитой промышленностью.
Вот богатые жители Алтайского края живут хорошо и не в чём себе не отказывают при средней зарплате 23941.
Средняя зарплата для граждан страны в Казахстане в 2018 году составила, примерно, 40 тысяч тенге, что равняется 7 441 рублю или 123,5 доллара США.
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11:11, то есть, по вашей логике если мы станем беднее, то бензин подешевеет? Почему этого не случилось когда мы стали в два раза беднее в 2015 году?
16.12.2019 11:17
- гость -
Насколько же ты глуп, что не понимаешь разницы между средней зарплатой и минимальной? А может ты просто пригожинский тролль, который думает, что ему на слово поверят? Открыть вакансии в Казахстане и посмотреть уровень зарплат может любой у кого есть интернет.
Можно есть дошик и тратить на него треть бюджета.
А можно есть борщ с салом и горилкой и тратить половину
Россияне так мало тратят на еду, так как остальная часть уходит на квартплату и ипотеку.
16.12.2019 11:27
- гость -
Открыть вакансии в Казахстане и посмотреть уровень зарплат может любой у кого есть интернет.
Ну посмотрел. Много только у сварщиков, гл. бухгалтеров и вахта. так это и нас много.
У остальных 60 000-130 000 тенге. Делим на 6. Получается всё-равно меньше, чем средняя в России.
больше тратят на еду? значит,есть что тратить,не ве жкх и прочие поборы отнимают.
Где они нашли треть бюджета ? Минимум процентов 60% это на продукты..
МИНИМУМ.
Это прорыв или рывок?