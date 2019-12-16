Фото: @toniannsingh
23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки стала обладательницей титула "Мисс мира – 2019". В борьбе за корону девушка обошла представительниц 111 стран.
Как пишет Lenta.ru, Тони учится в университете штата Флорида в Америке. Увлекается психологией и женскими гендерными исследованиями, любит готовить. Кроме того, девушка профессионально поет, обладает поставленным голосом и умеет исполнять оперные арии. Занималась балетом, флейтой, пианино и скрипкой.
Работает новоиспеченная "Мисс мира" в центре помощи женщинам и пытается убедить их, что шанс на успех есть даже у тех, кто родился в деревне и стал матерью в юном возрасте. Девиз Тони: "Сияя сами, мы неосознанно открываем такую возможность и для других".
Комментарии
Мде.... Крокодилы в топе....
анбизяну в лондон привезли