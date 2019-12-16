"Сказочная погодка": Актер Павел Деревянко в компании друзей отдыхает на Алтае

Актер Павел Деревянко голодает и отдыхает на Алтае. Об этом он рассказал на странице в Instagram. Вместе с ним приехали артист Геннадий Селезнев и актер Артем Ткаченко.
"Крутейшая у нас с парнями @tematkach и @seleznevgena была сегодня экскурсия на знаменитое озеро Манжерок и гору Синюха. Сказочная погода, веселая компашка, рождественская музычка сделали наше настроение на 100%", – пишет Павел.
Компания отдыхает в центре лечебного голодания "Улутай". В Instagram они рассказывают о том, как питаются, и делятся фото и видео с экскурсий. Судя по постам, они побывали на "Бирюзовой Катуни", были на горе Синюхе, прокатились на подъемнике в Манжероке, где спели песню об отдыхе на курорте.
Напомним, актер Павел Деревянко после отдыха в Горном Алтае настолько восхитился местными красотами, что купил здесь землю и собирается строить дом.
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