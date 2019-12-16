Опубликовано видео со свадьбы трансгендеров в Казани

Трансгендеры официально зарегистрировали свой брак в Казани, сообщает "Комсомольская правда".
Невеста Эрика Аскарова раньше была мужчиной, а жених Виктор Мануилин – женщиной. Сначала они отважились сделать операции по смене пола и получить соответствующие документы, а затем не побоялись публично рассказывать о своем опыте.
Молодожены сыграли свадьбу и поделились трогательной записью с церемонии бракосочетания в ЗАГСе. На ней присутствовали только самые близкие родственники и друзья.
Эрика работает стилистом и обучает парикмахеров. Она ведет свою страничку в Instagram, где рассказывает о трансгендерном переходе и процедурах, которые для этого она проходит. Виктор занимается графическим дизайном. Первое их совместное видео появилось на youtube-канале Эрики три месяца назад.
Комментарии
Понятно. Люди творческие с повернутой психикой.
Питушары
Жрут гормональные пачками. И что это за жизнь?
12:19, это вы о зэках (однополых) говорите и о солдатах в РА которые других (однополых) солдат в сортирах опускают? Тут же они разнополые, как не смотри
а наера?
это делать
потом жениться
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОСВЕЩАТЬ В СМИ?!
Тут концы с концами сводишь, а они находят деньги титьки пришивают....Да по-любому творческие люди
16.12.2019 12:25
- гость -
Вы бы на США посмотрели. По опросам 2018 года - 10% молодежи там эти самые.
сказочные лИбЕРАСТЫ
Срамота то какая....скоро во всех городах России.
12:46, эти люди для общества вреда не наносят. Они же с собой что попало делают, а не с другими. А вот сказочные ватники куда опаснее они не только сами что попало делают, но и заставляют делать это других.
либеральные ценности
16.12.2019 12:58
- гость -
Сказочные либерасты тоже заставляют делать других то, что наносит вред. Такие браки заставили делать именно такие вот сказочные либерасты. В сказочной либеральной конвенции оказывается 58 полов
13:05, поясните, а вам или кому либо как мешает этот брак? Это же их личное дело.
Это всё враньё, это снято на киностудии Довженко!
16.12.2019 13:05
гость
Мне лично нет, но обществу, в итоге, мешает. Это не семья, у них не может быть детей. Увеличение таких браков - удар по демографии. Причем именно по русской национальности, это не пройдет на Кавказе и в других национальных республиках. Им лично я сочувствую, но, во-первых, можно идти по другому пути решению их проблемы, а во-вторых, вполне допускаю, что у них могло и не быть такой проблемы, если бы они не знали с детства, что общество одобряет такую хрень
А почему не в церкви?
Причем именно по русской национальности,
Вы плохо читаете - они из Республики Татарстан.
Сказочные либерасты тоже заставляют делать других то, что наносит вред. Такие браки заставили делать
Кого заставили? Вас?)
Вы плохо читаете - они из Республики Татарстан.
Я же еще на фото смотрю, там может и татары, но сильно ассимилированные. Это уже больше русская национальность
16.12.2019 13:27
- гость -
Кого заставили? Вас?)
Пока только Вас. Вас, молодежь, заставить можно, ненавязчивая зомбируя, что это нормально. Вы так и будете думать, что сделали это добровольно
Это не семья, у них не может быть детей.
Да уж лучше так, чем наплодить их, а потом ныть - соберите моих детей в школу, купите крупы, кормить их нечем. Это, по вашему, семья?!
16.12.2019 13:32
- гость -
Во-первых, не все так ноют, во-вторых - не лучше
Пока только Вас.
Да все то вы знаете про нас. У себя только ничего разглядеть не можете.
16.12.2019 13:33
- гость -
Да все то вы знаете про нас
Так про вас все написано и еще вон фото есть
Во-первых, не все так ноют,
Ну так и пол меняют не все. Уж от них точно вреда обществу меньше, чем от алкашни всякой.
13:24, так с вашей ватной логикой, можно логикой дойти до того, что если человек, например пьет, курит или много ест, то он подрывает здоровье и демографию, а в следствии этого несёт вред обществу Тоже всё это запретить?
Подумайте, хоть чуть чуть, а разве по закону любой человек обязан повышать демографию? Нет, это выбор каждого. В том числе и выбор этих людей. Если человек не повышает демографию, то вреда для общества соответственно он не несёт.
Ну так и пол меняют не все. Уж от них точно вреда обществу меньше, чем от алкашни всякой
Так алкашню и не одобряют, поэтому и это одобрять нельзя
13:31
гость
Пока только Вас. Вас, молодежь, заставить можно, ненавязчивая зомбируя, что это нормально. Вы так и будете думать, что сделали это добровольно
--
По себе молодому судите?
12:40
- гость -
Вы бы на США посмотрели. По опросам 2018 года
--
Есть ли ссылка на первоисточник?
16.12.2019 13:37
- гость -
По вашей либерастной логике получается, что если человек подрывает демографию, то это хорошо. Я же не говорю о запрете, я говорю, о том что это плохо. Много жрать, бухать и курить - плохо, все об этом говорят, никто это не одобряет. Так почему мы должны одобрять это неестественное состояние взаимоотношения полов? Никто им не запретит, но если ребенку с детства говорить, что бухать плохо, он вряд ли будет бухать, а если детям говорить, вырастите и смените пол, они вырастут и сменят
16.12.2019 13:37
- гость -
По вашей либерастной логике получается, что если человек подрывает демографию, то это хорошо. Я же не говорю о запрете, я говорю, о том, что это плохо. Много жрать, бухать и курить - плохо, все об этом говорят, никто это не одобряет. Так почему мы должны одобрять это неестественное состояние взаимоотношения полов? Никто им не запретит, но если ребенку с детства говорить, что бухать плохо, он вряд ли будет бухать, а если детям говорить, вырастите и смените пол, они вырастут и сменят
Много жрать, бухать и курить - плохо, все об этом говорят,
И что?) Перестали жрать и бухать?) Вы как ребенок рассуждаете. Хоть сколько тверди мне о смене пола, если нет у меня физиологической предрасполрженности, ну не сменю я его!
13:44, вопрос не в том хорошо или плохо. Одобряете ли вы там что-то или нет. Если человек имеет право по закону и никому не мешает своими действиями, то все ваши претензии к нему глупы. Выучите это. Вы не имеете право принуждать кого-то к чему либо! Попытки навязать, что либо выдаёт в вас ватника, и опасности для общества в вас намного больше, о чем я и писал выше.
16.12.2019 13:50
- гость -
если нет у меня физиологической предрасполрженности, ну не сменю я его!
А если есть, смените. А если будете знать, что это очень плохо, то справитесь со своей предрасположенностью, как справляются потенциальные алкоголики. Предрасположенности к алкоголизму или наркотикам гораздо больше, чем алкоголиков и наркоманов, но люди понимают, что это плохо и борятся с этой предрасположенностью