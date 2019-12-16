Рубцовские эсеры устроили автопробег по бездорожью

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"
"Справедливая Россия" провела в минувшее воскресенье, 15 декабря, протестный автопробег против плохих дорог в Рубцовске, сообщает пресс-служба партии.
"Изначально автопробег был запланирован от ул. Алтайской в районе кафе "Пале-Рояль" – ул. Светлова – ул. Комсомольская – ул. Калинина – пр. Ленина до пер. Промышленного, но этот маршрут администрация Рубцовска не согласовала, ссылаясь на отрицательное заключение Министерства транспорта Алтайского края", – рассказал организатор мероприятия, председатель Совета местного отделения партии в городе Сергей Сущевский.
В итоге десять легковых автомобилей под знаменами партии проехали колонной по одной из самых "убитых" дорог в городе – Новоегорьевскому тракту – до ул. Арычной.
Участники пробега призвали власти усилить контроль за дорожными знаками и пешеходными переходами, своевременно чистить снег. А также провести капремонт участков дорог: Новоегорьевский тракт, ул. Тракторная, рабочий Тракт, ул. Алтайская, проспект Рубцовский, ул. Ленинградская, ул. Красная, ул. Краснознаменская, бульвар Победы, ул. Дзержинского, ул. Советская, пер. Собина, частично: пер. Садовый, ул. Громова, ул. Калинина и другие.
Эти требования они передадут главе Рубцовска Дмитрию Фельдману.
Комментарии
А зачем передавать эти требования. Лучше посадить его в копендос с фотки, и прокатить по выше указанным улицам. Хотя нет, это мягко сильно. Лучше в трактор, что бы прочувствовал всю глубину проблемы, долбясь головой о углы кабины...