"Указывающий путь": как раскрыть в ребенке лидера

Такой запрос сформирован неспроста. Лидерские качества и уверенность в себе определяют в жизни человека многое, если не все: то, как он будет ощущать себя в обществе, какого положения сможет достичь и какие отношения будет выстраивать с окружающими.

При этом лидер – это не тот, кто идет по головам. Это человек, который уважает других людей. Он не боится ответственности, имеет свой взгляд на что-либо и готов отстаивать его. Его не пугает роль новатора или первопроходца; он не только мечтает, но и ставит конкретные и реальные цели, а также продумывает план их достижения.

Извечен вопрос – лидерами рождаются или становятся? Споры вокруг этой темы не утихают. Но в любом случае развитию важных качеств способствуют все происходящие в жизни ребенка события и процессы.

Семья, школа, "развивашки" – что еще?

Фундамент любой личности – это, безусловно, семья. Воспитать лидера – задача, в первую очередь, родителей, и весь секрет кроется в коммуникации внутри семьи. Но что еще способно раскрыть потенциал ребенка?

Общеобразовательные учреждения – это значимый этап в жизни каждого маленького человека. Но не все они дают возможность развивать лидерские качества, просто по той причине, что эта цель для таких учреждений – не первоочередная. Именно по этой причине перед родителями всегда встает вопрос: куда дополнительно отдать ребенка?

Безусловно, немаловажна занятость ребенка в различных кружках и секциях по интересам – будь то музыка, танцы, различные направления спорта и так далее... Но все чаще в качестве дополнительного образования семьи выбирают школы лидерства, которые в России набирают огромную популярность. Различные академии и школы лидерства открывают по всей стране. Алтайский край, с жителями, обладающими огромным потенциалом, – не исключение.

В Барнауле действует школа лидерства на базе центра детских инноваций Next, в котором ребята целенаправленно развивают свои лидерские качества.

Лидерство – это наука

Методология проекта для лидеров Next разрабатывалась скрупулезно и основательно, для того чтобы ребенок многогранно раскрылся и приобрел все необходимые навыки для успеха в жизни.

Во внеурочное время с детьми проводятся занятия, развивающие различные управленческие, коммуникативные качества, позволяющие раскрыть потенциал. Ребенок учится в первую очередь организовывать себя, составлять план работы, как в своей системе самоуправления, так и в классе. В основе всех занятий центра Next лежит гармоничное слияние проектной работы и многообразия увлечений, которые подбираются индивидуально для каждого юного гения.

Занятия построены на логичном и экологичном сплетении современных трендов общества и технологий. Они включают в себя упражнения на тренировку внимания, концентрации, памяти, что поможет детям и в обучении в школе, и в дополнительном образовании, и в общем развитии личности.

Комплексная программа игровых тренингов Next формирует компетенции, раскрывает таланты, интеллект и нестандартное мышление. Занятия в Центре помогают детям структурировать свое мышление, узнавать новые для себя сферы, пробовать себя в разных ролях и активностях, чтобы потом было проще определить для себя вектор будущего развития.

Лидер невозможен вне социума

К каждому ребенку в центре Next индивидуальный подход. Отдельно прорабатываются навыки и, если есть такая необходимость, психолог помогает решать психологические проблемы "тет-а-тет". Но в целом работа школы лидерства построена на групповых занятиях, потому что только в обществе человек может получить уверенность в себе и развить свои лидерские качества.

В группе от шести до десяти человек.

"Безусловно, все зависит от внутреннего состояния ребенка, – говорят в центре Next. – Но, как показывает практика, уже через месяц занятий дети начинают проявлять свои лидерские качества и за пределами нашей школы".

Стоимость обучения составляет 2800 рублей в месяц.

Центр детских инноваций Next

г. Барнаул

ул. Шумакова, 17а, 1 этаж

пр-т Комсомольский, 80в, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 39-08-33

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