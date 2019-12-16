Понедельник, 16 Декабрь, 16:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,55
€ 69,86
Обь
46см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

"Катастрофически не хватает": местные главы "кричат" о кадровом голоде

, ИА "Амител", Елена Маслова
Муниципальные чиновники получают мизерную зарплату за большой объем работы
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

В администрациях районов и особенно сельских поселений вопиющий кадровый голод. Зарплаты предлагаются низкие, ответственность, в том числе уголовная, большая, объем работы – огромный. Проблему 13 декабря на съезде Совета муниципальных образований Алтайского края подняла Светлана Агаркова, глава этого объединения.

В 2019 году, сказала она, губернатор принял решение о повышении муниципальным служащим зарплат на 15%. "Этого решения мы ждали с 2013 года", – подчеркнула Агаркова. Однако несмотря на принятые меры проблема кадрового дефицита не решилась.

"Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению вакантных должностей. Число вакансий на портале "Госслужба" растет. Предлагаемая зарплата по всем младшим должностям в 1,5 раза ниже средней зарплаты по региону за 2018 год. От 8 до 12 сотрудникам по администрациям районов установлены надбавки до МРОТ", – привела данные Агаркова.

По ее словам, "катастрофически не хватает" специалистов, ответственных за ведение госзакупок, юристов, градостроителей, бухгалтеров. Падает число работников с высшим образованием.

"Наши кадры уходят в федеральные и госструктуры. Там зарплата намного выше", – сказала глава Совета.

Она считает, что нужно продолжать работу по повышению зарплат работникам администраций, особенно сельских, сохранять надбавки специалистам с высшим образованием.

"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной", – резюмировала Светлана Агаркова.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

16.12.2019 13:42
Гость

"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной", – резюмировала Светлана Агаркова.
--------------------
Вумные, понимают, если красть, то только миллионы и миллиарды, а дурак, хоть он и дурак тоже понимает, что на этой ниве, счастье не построишь.

16.12.2019 13:54
- гость -

щас все заплачим

16.12.2019 14:04
- гость -

А почему не написали размер зар платы?

16.12.2019 14:15
- гость -

В администрациях районов и особенно сельских поселений вопиющий кадровый голод.

так объявите партийный набор, делов-то)))

«Единая Россия» – крупнейшая, ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны, для её безопасности, для стабильности, для жизни людей, причём на длительную перспективу.(c)

16.12.2019 14:37
- гость -

Учителей и врачей не хватает - властям наплевать! Как только дармоедов убавилось, так сразу власти в панику впали!

16.12.2019 14:40
- гость -

Как же кадровый резерв Единой России?

16.12.2019 14:41
гость

Пусть министерские и делают эту работу. Или делятся зарплатами. Как население заставлять мотаться в тот же ДАР например, так пожалуйста. Вот и пусть ездят в командировки и работают за тех, кого сократили.

16.12.2019 14:55
учитель

"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной"

В школе дела обстоят гораздо хуже.Огромная ответственность,огромные моральные нагрузки и большой объём должностных обязанностей! Сейчас в школах работают люди пенсионного и предпенсионного возраста,очень многие работают на несколько ставок. Очень скоро все школы ощутят такой кадровый голод!

16.12.2019 14:58
- гость -

16.12.2019 14:37
- гость -Учителей и врачей не хватает - властям наплевать! Как только дармоедов убавилось, так сразу власти в панику впали!
))))))))))))))))))))

16.12.2019 15:26
- гость -

Сейчас набрала "Зарплата. Ру. Барнаул".

Медицина и фармация&#8194;-554 вакансии
Рабочий персонал&#8194;-320
Государственные службы, НКО-&#8194;26.

Без комментариев...

16.12.2019 15:29
- гость -

Медицина и фармация-554 вакансии
Рабочий персонал-320
Государственные службы, НКО-26.

16.12.2019 15:32
- гость -

80 % это не нужная отчетная работа.

16.12.2019 15:47
- гость -


- гость -
Как же кадровый резерв Единой России?

Целая академия их штампует

16.12.2019 16:07
- гость -

в районе все сидят на 0,75 ставки, подняли минималку, а ничего не изменилось. на собрании глав так и говорят - мы не можем платить выше минималки. поэтому колдуют со ставкой. еще военкомат передали, раньше в районе весь учет велся, дают 0,25 ставки. фраза - денег нет, будут позже весьма частая. хотя военкомат на последнем совещании на вопрос почему денег нет? был весьма удивлен и заверил что районы не сообщали о нехватке денег, мы все вовремя и полные суммы выплачиваем. отсюда вопрос - они там все воруют или вообще все?

16.12.2019 16:07
Лопырева

Правильно, пусть кричат дальше. Пересмотрят пусть критерии отбора за такую заработную плату, особенно в администрации индустриального района г. Барнаула, средний бал в школьном аттестате спрашивают, красный диплом подавай и стаж работы юридической еще как минимум три года и все это за 12 т.р. Под лупой тебя рассмотрят, в чем пришел на собеседование, да еще кучу унизительных вопросов задают.

16.12.2019 16:18
Гость;

Благодаря такой стратегии властей скоро весь край в Барнаул переедет и правило сделает

16.12.2019 16:25
- гость -

Воровать перестали, т.к. стали бояться. Тут-то и выяснилось, что зарплаты на жись не хватает.

16.12.2019 16:30
- гость -

Да и нечего больше воровать, всё обглодали.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:36
"Вечером страшно мимо ходить". Барнаульцы одобряют строительство ФОКа в парке Ленина 1
16:35
Какие профессии будут самыми востребованными в 2020 году 0
16:11
Раздвигая границы: как развивают доступную среду в Алтайском крае
Каковые реальные результаты этой программы в нашем крае и изменилось ли хоть что-нибудь для людей с инвалидностью
16:06
Пять автомобилей жестко столкнулись на центральном проспекте Барнаула 0
15:52
Легко отделалась: жительнице Барнаула "впаяли" штраф за чужие "голые" фото 0
15:48
Роскачество выявило чай с пестицидами на российских прилавках 3
15:34
В Барнауле обсудили, какие проблемы на местах решаются, а какие буксуют 0
15:17
В алтайском селе обледенели деревья и провода 0
15:01
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров 5
14:54
Вот это поспешил: алтайский житель пойдет под суд за взятку в 11 тысяч рублей 1
14:43
Россию включили в тройку самых могущественных стран мира 13
14:31
Не пеняйте на пени. БГЭС рекомендует потребителям погасить долги перед Новым годом 0
14:29
Родители воюют с властями за парковку у детсада в Барнауле 27
14:14
ГИБДД предупредили о серьезных пробках в Барнауле с 21 декабря 8
13:56
"Предотвратила трагедию": Валерия поблагодарила жену сына после ДТП 8
13:46
Антимонопольщики заподозрили семь газовых заправок Барнаула в ценовом сговоре 5
13:31
"Катастрофически не хватает": местные главы "кричат" о кадровом голоде 18
13:20
Врачи выяснили, почему полезно голодать 4
13:03
Алтайский селекционер создал высокоурожайный сорт пшеницы 4
12:46
Стало известно, у кого в 2020 году вырастут зарплаты 2
12:33
Алтайский фотограф сняла редкое оптическое явление над Белухой 7
12:26
Генетик запустит приложение знакомств по ДНК 0
12:19
Рубцовские эсеры устроили автопробег по бездорожью 2
12:05
Опубликовано видео со свадьбы трансгендеров в Казани 69
11:59
"Сказочная погодка": Актер Павел Деревянко в компании друзей отдыхает на Алтае 3
11:44
Система работает. Томенко объяснил, почему Барнаул обходится без выборов мэра 10
11:32
Певица, балерина и борец за права женщин: фото новой "Мисс мира" 5
11:19
Появилось видео издевательств отчима над ребенком, стоящим на гречке 4
11:02
Сибирская компания выиграла международный конкурс по продвижению в социальных сетях 2
10:56
Россиян из аварийных домов хотят переселять за счет ипотеки 15
10:40
Россияне на еду тратят треть бюджета, украинцы – половину 23
10:23
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Сибири в январе 5
10:10
Инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб в день рождения 4
10:00
Цирк и не только: на обновленную "Титов-Арену" вернут концерты и шоу 1
09:42
В Барнауле построят бизнес-центр с террасой на крыше 9
09:29
Адвокат историка Соколова, убившего аспирантку, обжаловал его арест 10
09:14
Власти Барнаула решили транспортную проблему Бельмесево 4
09:02
Синоптики рассказали, когда начнутся морозы в Алтайском крае 1
08:45
Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика 19
08:29
"Гламурные" роды набирают популярность в России 3
08:19
Зеленский объяснил, зачем лично побеседовал с Путиным 0
08:09
Губернатор Алтайского края Томенко не видит необходимости делать 31 декабря выходным 19
07:53
Франк анонсировал завершение долгостроя в Барнауле 7
07:44
Пайетки, серебро, изысканность: в чем встречать год Белой Металлической Крысы 2
07:32
В Барнауле водитель иномарки сбил школьника и скрылся 16
07:21
Почему 16 декабря люди боялись говорить и в страхе ложись спать пораньше 1
07:01
Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула 20
06:52
Странные и смешные фотографии общественного транспорта 0
06:31
"Земле" придет конец? Какие трудности нам обещает астрологический прогноз на 2020 год 1
06:15
В Алтайском крае 16 декабря потеплеет до -7°C 0
06:01
Точка конфликта. Томенко о выборах мэра, отеле Radisson и застройке "Лесной сказки" 16
22:19
Не стойте без дела. В МЧС рассказали, что делать, если вы стали свидетелем ДТП 0
21:23
Самолет Иркутск – Красноярск экстренно приземлился из-за трещины в лобовом стекле 0
21:02
Житель Бийска сгорел в бане, где два года жил 0
20:31
Госканал вырезал слово "протесты" из песни "Би-2" 15
20:09
Мужчина залез на опору моста в Москве. Спасатели подоспели вовремя 1
19:41
Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев 0
19:08
Путин ввел налог для самозанятых в нескольких сибирских регионах 12
18:14
Губернатор Томенко сыграл в хоккей со звездами российского кино и спорта 9
17:31
Песков расскажет о разногласиях между Путиным и Зеленским 4
16:04
Бизнесмены добровольно признаются в своих провалах на публике 2
15:42
Это не прикол. Сын Валерии попал уже в третье ДТП за неделю 13
15:19
Не тронь, посадим. Алтайским водителям напомнили о наказании за порчу дорожных камер 4
14:54
Яблоки резко подорожали в России 13
14:18
Ольгу Бузову в "Доме-2" заменит эффектная актриса 6
13:55
16-летнего подростка двое суток ищут в Барнауле 0
13:31
Барнаульские активисты выйдут на митинг против строительства спорткомплекса в парке 78
12:56
IT-специалистов обвинили в краже персональных данных россиян 23
12:27
"Я просто не переношу ложь". Шнуров поругался с Гагариной на шоу "Голос" 9
11:57
Россиянам запретят обналичивать замороженные пенсии 13
11:21
Прощай, рак. Уникальные операции на головном мозге будут делать в Новосибирске 2
10:59
"Вам пригодится". Депутат Госдумы подарил чиновнику баночку вазелина 12
10:30
Жительницу Ямайки признали самой красивой девушкой в мире 3
09:52
Убийственный Новый год. Почему в праздники резко возрастает смертность 9
09:32
Фотоловушка поймала молодого барса в горах Алтая 2
08:59
Похолодало. Какая погода будет в Алтайском крае 15 и 16 декабря 0
08:31
Без преград. Как в Алтайском крае дети с инвалидностью обучаются в обычных школах 25
08:11
О каких подарках мечтают на Новый год. Инфографика 4
07:31
Что нельзя делать на Новый год, чтобы не спугнуть удачу и не стать нищим 2
07:01
Алтайским лесникам вручили технику для патрулирования и тушения пожаров 1
06:32
Животные, которые не любят Новый год 0
06:14
Фото двух дерущихся в метро мышей покорило интернет 5
05:45
Чтобы помнили. Из чего в России делают памятники 3
23:30
Врачи рассказали, откуда берутся камни в почках 5
22:30
Загаданное слово на "Поле чудес" написали с грамматической ошибкой 5
21:30
Центр ядерной медицины для лечения онкозаболеваний откроется в Барнауле в 2020 году 4
20:30
Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет 3
19:48
"Газель" выбила микроавтобус в кювет под Пензой. Пострадали пять детей 3
19:09
Пес-полицейский помог бийским правоохранителям отыскать спрятанное оружие 1
18:47
Ученые выяснили естественную продолжительность жизни человека 0
18:14
В России планируют ввести уголовную ответственность для наркоманов 9
17:47
Жители Рубцовска пожаловались на неочищенные дороги по всему городу 3
17:10
Врачи назвали продукты, которые вызывают бессонницу 0
16:40
Четверть российских школ отказались от мобильных телефонов на уроках 20
16:12
Водитель скорой помощи создал канал в TikTok и собрал более миллиона просмотров 0
15:41
Алтайский водитель на грузовике въехал в припаркованный на обочине КамАЗ 2
15:16
Сотрудники Росгвардии в Барнауле задержали похитителей новогодней елки 4
14:40
Она вернулась. Верка Сердючка выпустила новую песню спустя шесть лет 7
14:05
С ветерком не получится. Субботние пробки в Барнауле достигли 7 баллов 18
13:35
Алтайским лесникам вручили технику для патрулирования и тушения пожаров
12 лесопатрульных комплексов, 12 внедорожников, два "уазика" – такой техникой пополнились базы алтайских лесников
13:15
ОНФ обвинил Минприроды в срыве создания нацпарка в Алтайском крае 2
12:40
Лев Лещенко матюгнулся и зачитал рэп в первом выпуске YouTube-шоу Максима Галкина 1
12:24
Трагедия Чернобыля: как выглядит сегодня зона отчуждения 7
12:02
ВТБ: клиенты подписали 10 тысяч договоров по безбумажной технологии 2
11:47
В Бразилии заботливый сын переоделся в свою маму, чтобы сдать за нее автоэкзамен 0
11:10
В Алтайском крае полицейские невольно помогли косуле сбежать из машины браконьеров 5
10:38
Пьяная жительница Алтайского края с кучей судимостей избила полицейского 0
10:02
Декабрь в разгаре, а призыв еще осенний: в каких случаях можно получить освобождение 3
09:40
Сын певицы Валерии второй раз за неделю попал в ДТП 4
09:15
Уральского ветерана ВОВ выкинули из очереди на квартиру 4
08:57
Падающий бетонный столб в Приамурье починили изолентой 3
08:46
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% 2
07:45
Власти Алтайского края взялись за развитие КВН по примеру Красноярска 14
06:48
Лучшие фотографии уходящего года по версии агенства Reuters 26
06:21
В Минспорте пояснили, почему ФОК нельзя строить в другом районе Барнаула 127
06:01
Украшение для женской груди. Как не запутаться в бюстгальтерах? 1
23:30
Неизвестные целенаправленно травят собак в Фирсово. Не только бродячих, но и домашних 22

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.