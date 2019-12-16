"Катастрофически не хватает": местные главы "кричат" о кадровом голоде

В администрациях районов и особенно сельских поселений вопиющий кадровый голод. Зарплаты предлагаются низкие, ответственность, в том числе уголовная, большая, объем работы – огромный. Проблему 13 декабря на съезде Совета муниципальных образований Алтайского края подняла Светлана Агаркова, глава этого объединения.
В 2019 году, сказала она, губернатор принял решение о повышении муниципальным служащим зарплат на 15%. "Этого решения мы ждали с 2013 года", – подчеркнула Агаркова. Однако несмотря на принятые меры проблема кадрового дефицита не решилась.
"Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению вакантных должностей. Число вакансий на портале "Госслужба" растет. Предлагаемая зарплата по всем младшим должностям в 1,5 раза ниже средней зарплаты по региону за 2018 год. От 8 до 12 сотрудникам по администрациям районов установлены надбавки до МРОТ", – привела данные Агаркова.
По ее словам, "катастрофически не хватает" специалистов, ответственных за ведение госзакупок, юристов, градостроителей, бухгалтеров. Падает число работников с высшим образованием.
"Наши кадры уходят в федеральные и госструктуры. Там зарплата намного выше", – сказала глава Совета.
Она считает, что нужно продолжать работу по повышению зарплат работникам администраций, особенно сельских, сохранять надбавки специалистам с высшим образованием.
"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной", – резюмировала Светлана Агаркова.
Комментарии
"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной", – резюмировала Светлана Агаркова.
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Вумные, понимают, если красть, то только миллионы и миллиарды, а дурак, хоть он и дурак тоже понимает, что на этой ниве, счастье не построишь.
щас все заплачим
А почему не написали размер зар платы?
В администрациях районов и особенно сельских поселений вопиющий кадровый голод.
так объявите партийный набор, делов-то)))
«Единая Россия» – крупнейшая, ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны, для её безопасности, для стабильности, для жизни людей, причём на длительную перспективу.(c)
Учителей и врачей не хватает - властям наплевать! Как только дармоедов убавилось, так сразу власти в панику впали!
Как же кадровый резерв Единой России?
Пусть министерские и делают эту работу. Или делятся зарплатами. Как население заставлять мотаться в тот же ДАР например, так пожалуйста. Вот и пусть ездят в командировки и работают за тех, кого сократили.
"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной"
В школе дела обстоят гораздо хуже.Огромная ответственность,огромные моральные нагрузки и большой объём должностных обязанностей! Сейчас в школах работают люди пенсионного и предпенсионного возраста,очень многие работают на несколько ставок. Очень скоро все школы ощутят такой кадровый голод!
16.12.2019 14:37
- гость -Учителей и врачей не хватает - властям наплевать! Как только дармоедов убавилось, так сразу власти в панику впали!
))))))))))))))))))))
Сейчас набрала "Зарплата. Ру. Барнаул".
Медицина и фармация -554 вакансии
Рабочий персонал -320
Государственные службы, НКО- 26.
Без комментариев...
Медицина и фармация-554 вакансии
Рабочий персонал-320
Государственные службы, НКО-26.
80 % это не нужная отчетная работа.
- гость -
Как же кадровый резерв Единой России?
Целая академия их штампует
в районе все сидят на 0,75 ставки, подняли минималку, а ничего не изменилось. на собрании глав так и говорят - мы не можем платить выше минималки. поэтому колдуют со ставкой. еще военкомат передали, раньше в районе весь учет велся, дают 0,25 ставки. фраза - денег нет, будут позже весьма частая. хотя военкомат на последнем совещании на вопрос почему денег нет? был весьма удивлен и заверил что районы не сообщали о нехватке денег, мы все вовремя и полные суммы выплачиваем. отсюда вопрос - они там все воруют или вообще все?
Правильно, пусть кричат дальше. Пересмотрят пусть критерии отбора за такую заработную плату, особенно в администрации индустриального района г. Барнаула, средний бал в школьном аттестате спрашивают, красный диплом подавай и стаж работы юридической еще как минимум три года и все это за 12 т.р. Под лупой тебя рассмотрят, в чем пришел на собеседование, да еще кучу унизительных вопросов задают.
Благодаря такой стратегии властей скоро весь край в Барнаул переедет и правило сделает
Воровать перестали, т.к. стали бояться. Тут-то и выяснилось, что зарплаты на жись не хватает.
Да и нечего больше воровать, всё обглодали.