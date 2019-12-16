"Катастрофически не хватает": местные главы "кричат" о кадровом голоде

В администрациях районов и особенно сельских поселений вопиющий кадровый голод. Зарплаты предлагаются низкие, ответственность, в том числе уголовная, большая, объем работы – огромный. Проблему 13 декабря на съезде Совета муниципальных образований Алтайского края подняла Светлана Агаркова, глава этого объединения.
В 2019 году, сказала она, губернатор принял решение о повышении муниципальным служащим зарплат на 15%. "Этого решения мы ждали с 2013 года", – подчеркнула Агаркова. Однако несмотря на принятые меры проблема кадрового дефицита не решилась.
"Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению вакантных должностей. Число вакансий на портале "Госслужба" растет. Предлагаемая зарплата по всем младшим должностям в 1,5 раза ниже средней зарплаты по региону за 2018 год. От 8 до 12 сотрудникам по администрациям районов установлены надбавки до МРОТ", – привела данные Агаркова.
По ее словам, "катастрофически не хватает" специалистов, ответственных за ведение госзакупок, юристов, градостроителей, бухгалтеров. Падает число работников с высшим образованием.
"Наши кадры уходят в федеральные и госструктуры. Там зарплата намного выше", – сказала глава Совета.
Она считает, что нужно продолжать работу по повышению зарплат работникам администраций, особенно сельских, сохранять надбавки специалистам с высшим образованием.
"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной", – резюмировала Светлана Агаркова.
Комментарии
"Можно констатировать, что муниципальная служба из-за неоправданно низкого уровня зарплат при большом объеме должностных обязанностей и при высоком уровне ответственности – административной и уголовной – становится непрестижной", – резюмировала Светлана Агаркова.
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Вумные, понимают, если красть, то только миллионы и миллиарды, а дурак, хоть он и дурак тоже понимает, что на этой ниве, счастье не построишь.
щас все заплачим