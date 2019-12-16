Врачи выяснили, почему полезно голодать

Кратковременное голодание плодотворно влияет на здоровье человека, так как способно перезапустить иммунную систему. К такому выводу пришел Валерий Сергеев, доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, пишет RT.
Когда человек не ест от 12 до 36 часов, организм испытывает стресс и начинает искать способы для выживания, в теле начинают активизироваться защитные силы.
"Поэтому специалисты говорят, что кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют", – пояснил Валерий Сергеев.
Во врем голодания, отмечает эксперт, организм черпает энергию из жирных кислот, что ведет к снижению веса и сокращает нагрузку на сердце и опорно-двигательный аппарат.
Комментарии
врачи с себя пусть начинают.
особенно скворцова