Антимонопольщики заподозрили семь газовых заправок Барнаула в ценовом сговоре

Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подозревает семь газовых заправок Барнаула в сговоре. В ведомстве возбудили дело по нарушению конкурентного законодательства, сообщает пресс-служба управления. Основания для этого появились после того, как в УФАС поступили многочисленные жалобы, а ведомство провело масштабную проверку.
Одинаковые цены и скидки
Автомобилисты заметили, что стоимость газомоторного топлива в Барнауле заметно выше, чем в других сибирских городах. Разница на заправках в Томской и Новосибирской областях до 10 рублей за литр.
Специалисты УФАС провели проверку и выявили, что на всех заправках Барнаула одна цена – 25,5 рубля за литр. АГЗС представляют семь компаний: "Газавтонефть", "Микрон", "Газкомпани", "Газпромнефть", "Горно-Алтайск Нефтепродукт", а также ИП Филиппов и ИП Карташев.
Операторы предлагали не только одинаковые цены, но и скидки в размере двух рублей с каждого литра топлива при условии заправки полного бака автомобиля.
Что узнали в УФАС
Антимонопольщики пришли к выводу, что действия операторов "по установлению и поддержанию одинаковых розничных цен не вызваны изменениями, связанными с общими условиями обращения товара на данном рынке".
По предварительной информации, все компании закупают газомоторное топливо у поставщиков по разным ценам и продают топливо в разных объемах, то есть структура затрат у каждой индивидуальна, соответственно, и объективных причин устанавливать одинаковые цены нет.
"Такая ситуация негативно влияет на конечного потребителя – на рынке исключается конкуренция и возможность приобретать газомоторное топливо по более выгодным ценам. Поэтому мы будем основательно разбираться во всех обстоятельствах дела и при подтверждении факта сговора применять меры антимонопольного реагирования в полном объеме", – пояснил руководитель УФАС Степан Поспелов.
Рассмотрение дела назначено на 22 января 2020 года.
Комментарии
Коли разница 10руб, то поднимут до 35руб. Как то не верю я ,что после разбирательств газ станет по 15руб.
Дааа лллааааааадна????
Да неужели???
Сработало что ли?!
Сколько писем и я писал, и друзья/знакомые.
Уже год как бились.
Неужели на самом деле об этой проблеме никто "не знал"?!
Летом в Новосибирске заправлялся по 13.90.
У нас же как уже года полтора стоит 25.50.
Думаю нифига не измениться, дадут бабла на лапу нужным людям и ценник взлетит ещё выше.
А в Казахстане бензин по 150 тенге за литр 92, Это почти 26 рублей!!!!!
16.12.2019 14:58
Достали!
Достал уже! Езжай в Казахстан!