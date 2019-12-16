"Предотвратила трагедию": Валерия поблагодарила жену сына после ДТП

Певица Валерия публично поблагодарила супругу своего сына Арсения Шульгина за действия во время ДТП, которое случилось 9 декабря, сообщает телеканал НТВ.
По словам поп-исполнительницы, девушка "увела от удара" ту сторону машины, в которой находились ее возлюбленный и его друг, тем самым предотвратив трагедию.
"Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет, – объяснила Валерия. – Неизвестно, чем бы это все закончилось".
Певица считает, что авария случилась из-за скользкой дороги, которую "не посыпали реагентами".
Напомним, Шульгин попал в ДТП на трассе М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой. Как сообщил Арсений в своем Instagram, у него разбита губа, которую зашили врачи, а у его жены сломана рука.
Они направлялись в Северную столицу, чтобы сделать Валерии сюрприз. На подъезде к Санкт-Петербургу автомобиль занесло, и он врезался в металлическую опору. По словам Арсения, скорость была небольшая, а причиной ДТП стали погодные условия, слякоть на дороге.
По версии ГИБДД, 21-летняя девушка – водитель автомобиля марки Mercedes – неправильно выбрала скоростной режим и врезалась в силовое ограждение.
Отметим, что за этим последовали еще два ДТП с участием Арсения Шульгина. Они обошлись без травм. По этому поводу сын Валерии пошутил, что ему теперь вообще нельзя садиться в автомобили.
Комментарии
Это за какое дтп поблагодарила? За первое, второе или последнее третье?))
Нам то зачем это всё знать ?
у этого цыпленочка уже жена есть??????????????????
Судя по новостям, он уже разбил Мерседес и Ягуар.
А может быть за рулём нужно не в истаграмм трансляции вести, а на дорогу смотреть? Думается, давно пора принять закон и отслеживать - как только кто на ходу трансляции ведёт, сразу лишать прав. Долбанулись совсем с этом инстаграммом. С другой стороны удивляют богатенькие родители, покупают своим отпрыскам без мозгов дорогие мощные автомобили, да ещё и отмазывают от гайцов. Башкой своей не понимают. что если разобьётся. с того света никакие связи не вытащат?
14:03, вот и я не пойму, зачем нам эту фуфайку в уши впинывают.
у этого цыпленочка уже жена есть??????????????????
Свадьба состоялась в Швейцарии, где у этого цыпленочка свой бизнес.
свой бизнес.
Юрьевна там кафешку купила?