ГИБДД предупредили о серьезных пробках в Барнауле с 21 декабря

С 21 по 29 декабря на дорогах Барнаула могут образоваться пробки из-за многочисленных организованных колонн, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Около 11 тысяч школьников со всего Алтайского края привезут в город на новогодние елки.
Детей повезут организованными колоннами в сопровождении экипажей ДПС по основным дорожным магистралям Барнаула: по проспекту Ленина, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей, улице Молодежной, Павловскому тракту и проспекту Комсомольскому, где и так ежедневно образуются пробки.
Поэтому сотрудники ГИБДД просят барнаульцев быть внимательными, с пониманием отнестись к возможным дорожным заторам и не забывать пропускать колонны. Ведь за пересечение организованной транспортной колонны придется заплатить штраф в размере 1500 рублей, согласно ч. 1. ст. 12.15 КоАП РФ. А если не пропустить транспорт со специальными обозначениями, проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, то автомобилисту предусмотрен административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей и лишение водительских прав от трех месяцев до года, согласно ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.
Более 30 тыс. детей из Барнаула посетят Дворец зрелищ и спорта, а около 11 тыс. школьников со всего Алтайского края приедут на новогодние праздники в драмтеатр.
Комментарии
балбесы, пробки будут не из-за колон, а из-за деревенских и городских дурачков которые будут ехать в магазины как будто 1 января конец света
А когда ГИБДД начнет эти проблемы решать, в т.ч. с чисткой улиц....
Да пусть везут. Дети хоть вылезут из своих сел.
Городским дибилам лень на общественном транспорте ездить, им проще в пробках 1-2 часа в пробках стоять
Ура!
16.12.2019 15:11
-гость-
Я уж думал в сёлах культура повысилась, а нет - дееерееевня!!! )))
Пробки будут из-за того ,что Гибдд будет перекрывать три полосы для ОДНОЙ колонны.
Зачем в городе сопровождать автобусы. Скорость безопасная
16.12.2019 15:04
- гость -
Это правильно. В селах дети не видят толком ничего. Для них поездка на елку в город - впечатлений на целый год!