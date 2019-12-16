Родители воюют с властями за парковку у детсада в Барнауле

У барнаульского детсада № 217 "Жар-Птица" на ул. Партизанской, 84, появились знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Из-за этого родители, которые привозят детей в детсад и оставляют ненадолго машины, могут или получить штраф в 500 рублей, или вовсе на время лишиться транспорта. Власти утверждают, что парковки у детсада в принципе не предусмотрено. Об этом сообщают "Вести Алтай".
"Если мы там останавливаемся и высаживаем ребенка, это уже нарушение. Было несколько случаев: мамы машину паркуют в этом месте, ребенка заводят в детский сад, переодевают, возвращаются – а автомобиль уже увез эвакуатор. На парковке, которая находится рядом, обычно ставят машины местные жители. А если парковаться совсем далеко, то приходится с ребенком идти вдоль дороги, потому что там обочины обычно от снега не очищают. Плюс еще погодные условия – мороз. Не совсем удобно", – говорит Наталья Елина, мама воспитанника детского сада.
В мэрии Барнаула объяснили, что этот детсад построили в 1980-х годах между жилыми домами, мест для парковки там не предусмотрено. Родители, оставляя машины возле входа, перегораживают путь пешеходам, которые вынуждены обходить их по проезжей части.
"Поскольку это дворовый проезд, то в первую очередь обеспечивается безопасность для движения пешеходов, а не для того, чтобы водители бросали свои автомобили. Помимо знаков мы там установили вдоль садика антипарковочные столбики. Там сначала были знаки, но некоторые автолюбители даже под знаки заезжали, – объяснил Валерий Ведяшкин, начальник отдела организации дорожного движения администрации Барнаула. – Там есть место для посадки и высадки. Мы не полностью проезд ограничили. До пешеходного перехода на противоположной стороне от садика место есть. Конечно, там не столько мест, сколько было раньше, но водители спокойно могут остановиться, высадить ребенка и отвести в садик".
Комментарии
там с 2-х сторон знаки висят и тротуар якобы, от проезда ничего не осталось да еще эвакуаторщики зарабатывают нещадно. не увозить - от 1,5 до 3 тыс стоит у них.
Что? дворовой проезд?
это такто улица Геблера, и там надо убирать снег (и не только там), а не сталкивать его по краям, заужая дорогу
Поскольку это дворовой проезд, то в первую очередь обеспечивается безопасность для движения пешеходов, а не для того, чтобы водители бросали свои автомобили
вот именно ПРОЕЗД, а не проход... а по проезду ездят прежде всего...
там же и приезжающие в детское здоровье паркуются.
Абориген ваш выход!
Журналисты такие журналисты. Привести схему этого места? фотографии того, почищено там или нет обычно? указать где паркуются, где ходят люди, и кто кому мешают?
Нет, это "сложна-сложна", проще ведь посадить копирайтера статьи из новостей клепать
"Умные" архитекторы и на Союза республик застроили парковки у школ и детских садов офисными помещениями. Теперь родители мучаются, из-за офисного планктона невозможно подъехать.
Садик стоит напротив гаражного кооператива просто колоссальных размеров. Здание ДОУ расположено по факту во дворе дома по Соцу 59, там действительно абсолютно негде парковаться, поэтому всё заставлено вечно, но вполне реально сделать остановку на Партизанской, вдоль большого нового дома (где Газпромбанк и Ганс). Это ни разу не довод, что мол негде идти, тем более оборудовали недавно тротурачик с заборчиком и пешеходным переходом.
ПС на фото вообще эвакуация у ДС лол лентяи кошмар!
16.12.2019 15:03
Читатель
Садик стоит напротив гаражного кооператива просто колоссальных размеров.
Зайдите на 22 Барнаул. Они там все сидят. Очень советую пообщатьцо.
Садик построен для местных жителей, которые будут водить своих детей с соседних дворов пешком, а не на авто катать. Назначили для себя раз садик в центре - значит элитный, будем со всего города избранных возить на автомобилях. В школах в центре таже ситуация, все на машинах и большинство съезжается со всего города.
Самое интересное, что машины, стоящие практически круглосуточно (и месяцами - без движения) под этими знаками, никто не эвакуирует. Под раздачу попадают именно родители, привозящие в садик детей. А "недвижимость" благополучно занимает места, наплевав на знаки.
Сегодня им нужен садик, завтра садик с парковкой, послезавтра с вертолетной площадкой, а после - бесплатная доставка детей!!!
Куча парковок вокруг - у М-Ра на Чеалова, у Лэнда, на Партизанской.
Лень 100 метров пройти что-ли? Обязательно надо прямо в садик своё чадо закатить?
16.12.2019 15:29
- гость -
Вы чего, так-же никто не увидит на чем приехали, как-же понты.
они ж не для того жоповозки покупали, чтобы по 100 метров ходить пешком!!!
Парковка там есть, другой вопрос что никто не хочет идти лишние метры. Я сам каждый день отвожу ребенка в сад и могу точно сказать что в одинаковых ситуациях водители ведут себя по разному. Кто-то в принципе всегда паркуется как м...к, даже когда можно не нарушать, а кто-то и в сложной с парковками ситуацией не нарушит и не заблокирует.
Лень 100 метров пройти что-ли?
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Ну человек же считает, что он машину купил не для того чтобы пешком ходить.
Сейчас родители дикие пошли ,им надо,чтоб на машине в группу заехать,детей в тепличных условиях растят,у нас утром ни мусоровоз ,ни люди пройти не могут всё машинами садика заставлено.
*условия – мороз. Не совсем удобно* ну капеееец....
Таких мест по городу где власти сталкивают лбами водителей и пешеходов хоть пруд пруди. Хотелось бы чтобы в России будущего не было таких градоуправленцев, но похоже Россия обречена (
Велика Россия, а машину поставить некуда. Что-то мы не так делаем....
16.12.2019 16:10
Гость(
Города мы не так делаем. Не должно быть в городе зависимости от личного автомобиля.
Надоели машины по утрам, едут до 5м до сада, не выехать, ни пройти утром. Плюс в 42 еще возят «прописанные».
Вожу туда ребенка, и пройти 100 метров не лень, но парковаться негде там. Около сада все занято, где Ганс там вообще труба, машка на Чкалова та же беда, во дворах местные стоят! Поставили бы знак стоянка запрещена. То что там столбики поставили, вот там снега уже на этом тротуаре по колено ни пройти и все пешеходы как ходили по дороге так и ходят. В дождь на новом тротуаре все в огромных лужах, пешеходы опять же по дороге идут. Сложилось ощущение, что тротуар положили лишь бы деньги освоить как попало, знаков понаставили, чтобы зарабатывать.
У мужика там "ракушка" около сада стоит. получается он машину выгнал из гаража, пока ворота закрывает/открывает можно ему штраф выписать за парковку под знаком.
Зато около администраций парковок наделали себе любимым кучу. тоже поди там в Совке не предусмотрено было столько мест, но подсуетились и сделали себе!
Аборигену 16:12.
Вот когда сделают у нас современные города, в которых будет удобнее передвигаться на общественном транспорте и пешком, тогда и разговор будет. А пока, если вы не возражаете, мы поездим на машинах и покачаем свои права, мы ведь тоже такие же граждане
Да сделайте же вы для автовладельцев парковки, которых так не хватает! Не по два парковочных кармана, а целую полосу, ибо два кармана будет недостаточно. В других городах заботятся об автомобилистах, делают нужное количество парковочных мест, закрывают глаза на неправильно припаркованные машины, ибо сами понимают свой косяк. И только у нас гнобят автомобилистов, вместо того чтобы сделать парковки, они покупают эвакуаторы и нанимают людей, чтобы увозить машины. Так не делается. У пешеходов ноги не отваляться, они обойдут, лучше бы так боролись бы с мусором и теми, кто мусорит на улицах и с собачниками, питомцы которых загаживают всё кругом.
16.12.2019 16:33
Змей
У пешеходов ноги не отваляться, они обойдут
Мамочке с коляской как обойти? Или тому кто пару хороших сумарей несёт?
16.12.2019 16:33
Змей
и с собачниками, питомцы которых загаживают всё кругом.
Казалось бы, при чем здесь собаки, когда тема про парковку?
А нееет! И здесь они кому-то помешали ))
Змей, ты не лучше той, которой:
*условия – мороз. Не совсем удобно*
"условия - дождь. Слишком мокро"
16.12.2019 16:26
Гость(
Для этого не нужен новый город, для этого нужно развитие транспортной системы, что вполне по силам местным властям.
Аборигену 16:58.
Вот как раз это им и не под силу. Денег нет. Губернатор же четко сказал: дотационной регион и стыдиться нечего. А удобный общественный транспорт стоит очень дорого. Дорого купить, дорого организовать, дорого содержать, дорого оплачивать тариф. Кто за это все будет платить? Или вы всерьёз считаете, что за 20, 40 или даже 70 руб за поездку можно организовать удобный общественный транспорт? Вы тут часто пишите на разные городские темы и примелькались уже, но пардон, так однобоко это делаете, без должного экономического анализа
Вот как раз это им и не под силу. Денег нет.
денег много, ума бы к ним
16.12.2019 15:29
- гость -
Куча парковок вокруг - у М-Ра на Чеалова, у Лэнда, на Партизанской.
Лень 100 метров пройти что-ли? Обязательно надо прямо в садик своё чадо закатить?
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Действительно много парковочных мест в округе, но они чаще всего заняты по будням, с самого утра, летом еще нормально с этим, а зимой просто кошмар, у марии ра еще кучу снега навалили, заняв места 3 парковочных, на чкалова на пузотерке застрянешь, не чищено, у Ганса все занято. Мы там в музыкалку ходим, парковка у нее занята всегда, приходится ставить мусорки зеленой, но это тож неправильно по идеи, и последнее время и там занято. Напротив садика ставить приходится когда идем в детское здоровье, там вообще негде встать, а больного ребенка вести лишние сто метров по морозу вообще не вариант.
Просто ситуация такая , все больше появляется знаков остановка, парковка запрещена, работает эвакуатор, но нигде новых мест не предоставляют. Как то несправедливо.
А еще выбесило решение повесить знаки на Ленина, парковать авто параллельно тротуару, это же в два раза меньше парковочных мест стало. Можно было бы сделать глубже карман парковочный, пешеход
Пешеходная зона не пострадала б от этого