Вот это поспешил: алтайский житель пойдет под суд за взятку в 11 тысяч рублей

Барнаулец пытался дать взятку таможеннику, чтобы тот ускорил оформление и выдачу паспорта транспортного средства (ПТС) его новому автомобилю. За взятку в 11 тысяч рублей мужчина пойдет под суд. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года барнаулец купил в Киргизии автомобиль Honda Odyssey. Уже 13 ноября он обратился к главному государственному таможенному инспектору в Барнауле за оформлением машины и выдачей ему ПТС. Мужчина передал таможеннику 11 тысяч рублей за ускорение процедуры, так как понимал, что потребуется дополнительная проверка, придется делать запрос в Киргизию.
Но таможенник заранее сообщил следователям о том, что ему хотят дать взятку. В итоге мужчину задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни и УФСБ России по Алтайскому краю.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.
Комментарии
Ну и дурак.