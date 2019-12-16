В Барнауле обсудили, какие проблемы на местах решаются, а какие буксуют

"Каждый нацпроект требует особой концентрации сил всех уровней власти. Но основная работа будет идти именно на местах", – сказала Светлана Агаркова, глава Совета муниципальных образований края 13 декабря на съезде объединения. В этот день в Барнауле собрались сотни руководителей муниципалитетов – от городов до поселений, чтобы обсудить самые острые проблемы и поставить задачи на будущее.

Объем финансирования возрастет в 1,5-2 раза

Исполнение нацпроектов станет одной из основных задач местных властей до 2024 года.

"2019 год во многом стал годом начала этой работы, вхождения в нее. Но уже в этом году 16 млрд рублей было направлено на организацию мероприятий нацпроектов", – сказа губернатор Виктор Томенко, выступая на съезде.

Всего, по его словам, сейчас просматривается минимум 92 млрд рублей, которые до 2024 года пойдут на исполнение нацпроектов в крае. "Естественно, проекты еще будут доосмысливаться, появятся новые мероприятия, объемы финансирования", – подчеркнул Томенко. По его словам, в реальности объем выделенных средств будет в 1,5-2 раза больше, чем видимые сейчас 92 млрд.

Губернатор пообещал, что власти края сохранят все направления поддержки муниципалитетов. В этом году на места перечислят из бюджета края более 30 млрд рублей. Эта сумма может возрасти после традиционной корректировки бюджета в середине года.

Зарплату повысили, автомобили выделили

Совет муниципальных образований стал регулярно встречаться с властями края. По словам Агарковой, несколько важных вопросов удалось решить.

Например, в 2019 году губернатор принял решение о повышении муниципальным служащим зарплат на 15%. "Этого решения мы ждали с 2013 года", – сказала Агаркова.

Кроме того, Совет направил губернатору документ – обоснование для обеспечения транспортом городских и сельских поселений. Перед этим изучили состояние автопарков. Выяснили, что 32 автомобиля в сельсоветах не пригодны к эксплуатации, а у 4% поселений их нет совсем.

В результате 13 декабря 45 глав получили автомобили. 23 машины отправились в администрации городов и районов, 22 – в сельские поселения.

Также благодаря таким программам, как "Комфортная городская среда", "Поддержка местных инициатив" и другим заметно возросла гражданская активность населения.

Какие проблемы еще предстоит решить

Руководители городов и районов обозначили несколько проблем, которые обсудили на общих площадках.

1. Трудности в реализации мусорной реформы. На местах не хватает средств для установки контейнеров и организации мест временного сбора мусора. Из бюджета края на покупку контейнеров выделили в 2019 году 80 млн рублей.

"Но это очень мало, так как в подавляющем большинстве сельских населенных пунктов вывоз мусора не был организован вообще, и мы начали работу с нуля", – сказала Светлана Агаркова.

Виктор Томенко сказал, что в этом году была сформирована основа нового порядка, сделаны первые главные шаги. В результате 2 млн жителей края охвачены новым порядком утилизации бытовых отходов. То есть только около 300 тыс. человек пока не вовлечены в него.

Губернатор сообщил, что всего на покупку контейнеров нужно около 700 млн рублей, их постепенно будут изыскивать.

2. Организация работы по новому закону об отлове и содержании безнадзорных животных. "Как показывает практика, сейчас он не работает", – сказала Агаркова.

Требуется и документационное, и финансовое обеспечение. В одиночку муниципалитеты выполнить требования закона не смогут.

3. Вопрос транспортного сообщения между селами и городами. Число межмуниципальных маршрутов и автобусов, работающих на них, катастрофически падает. Совет муниципальных образований, по словам Агарковой, предложил восстановить прежнюю систему транспортных унитарных предприятий на местах и ввести их субсидирование. Однако это предложение не поддержали.

4. Кадровый дефицит. "Несмотря на принятые меры, сохраняется устойчивая тенденция к увеличению вакантных должностей на муниципальной службе", – сказала Светлана Агаркова. В числе основных причин нежелания идти в местные администрации – невысокая зарплата, большой объем работы и высокая административная ответственность.

5. Эффективное участие муниципалитетов в государственных программах. На местах признают: это важнейший источник финансирования для решения острейших социальных задач: ремонтов школ, больниц, объектов ЖКХ, строительства ФАПов и т. д.

Сейчас на местах есть сложности с подготовкой проектно-сметных документаций, квалифицированным участием в аукционах. "Нет ни средств, ни специалистов", – говорит Агаркова.

По ее мнению, софинансирование муниципалитетов по программам не должно превышать 5%.

Какие еще предложения прозвучали

Главы высказали еще несколько предложений. Так, глава Завьяловского района Николай Губерт предложил вместо поддержки всех муниципальных детских лагерей отдыха сконцентрировать силы и средства на организации мощных межмуниципальных лагерей – полноценных центров образования и оздоровления.

Светлана Агаркова предложила возобновить институт управленческих округов края с закреплением за каждым куратора – заместителя председателя правительства края. Такая система работала в регионе раньше.

Это предложение прокомментировал губернатор. По его словам, он еще будучи исполняющим обязанности главы края "не уловил, как именно работает этот механизм": "Ответов на вопрос, зачем нужны управленческие округа ни от кураторов, ни от органов местного самоуправления я так и не получил". Однако Томенко сообщил, что услышал запрос и вместе с коллегами его обязательно проработает.