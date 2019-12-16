Легко отделалась: жительнице Барнаула "впаяли" штраф за чужие "голые" фото

Жительница Барнаула, которая является администратором группы в соцсети "ВКонтакте", летом без спросу разместила фото обнаженной девушки, не спросив ее разрешения. За это суд ей вынес наказание – 10 тысяч рублей штрафа, сообщают в прокуратуре Алтайского края.
В суде женщина во всем раскаялась, вину признала в полном объеме, принесла извинения потерпевшей.
Действия администратора соцсети расценили как "незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без согласия".
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