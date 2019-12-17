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Власти намерены в 2024 году достроить проблемную ледовую арену "Алтай"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Ее планировали начать строить в 2018 году. Потом в 2019-м. Теперь в 2020-м
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Многострадальную ледовую арену "Алтай" на проспекте Сибирском в Барнауле начнут достраивать в 2020-м году. Сейчас региональный Минспорт ждет одобрительного заключения проекта. Объект вошел в финансирование на следующий год в рамках "Краевой адресной инвестиционной программы". На достройку арены потребуется около 700 миллионов рублей. Несмотря на такую высокую сумму, спортивный объект все равно останется тренировочной базой для команды мастеров "Динамо-Алтай", а также для детей. Сдать его намерены к 2024 году.

Как пояснил журналистам министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, из-за высокой стоимости проект был разбит на несколько лет. В бюджете края на следующий год уже заложено 90 миллионов рублей для начала работ.

Проект спорткомплекса по проспекту Сибирскому, 52, в Барнауле уже готов. Там предполагается строительство крытого катка с трибунами на 800 посадочных мест, помещений, необходимых для организации тренировочного процесса, хостела для приезжающих спортсменов и тренерского состава.

Изначально, согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест планировали сдать не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет. В итоге проект "урезали", сделали более дешевым и строить собирались своими силами. Сначала в 2018-м, потом 2019-м. Теперь работы сдвинули снова. Алексей Перфильев добавил, что при благоприятных условиях ледовую арену могут построить и за три года.

Работы на объекте заморожены из-за сокращения федерального финансирования. Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз".

Ранее достроить арену пообещал экс-губернатор края Александр Карлин, а потом уже пришедший к нему на смену Виктор Томенко.

Отметим, что в этом году в Барнауле отремонтировали Дворец спорта и зрелищ, который может вмещать до 5 тысяч человек. Там будут проходить все главные спортивные события в крае.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.12.2019 06:35
- гость -

На достройку арены потребуется около 700 миллионов рублей.
В бюджете края на следующий год уже заложено 90 миллионов рублей для начала работ.
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Не трудно посчитать сколько лет они будут его строить.

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