"Вечером страшно мимо ходить". Барнаульцы одобряют строительство ФОКа в парке Ленина

Жители Индустриального района Барнаула выступают за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина. Напомним, согласно проекту, в комплексе смогут заниматься более 400 воспитанников Центра единоборств, которые сейчас "скитаются" по разным центрам и спортшколам. При этом, как пояснили amic.ru горожане, та "зеленая зона", о которой так ратуют общественники, все равно заброшена, не ухожена, а гулять и ходить по ней страшно даже взрослым.
Родителям на радость
В Индустриальном районе Барнаула действует Центр единоборств, но дети занимаются в разных зданиях по всему городу. Если требуется провести крупные соревнования, возникает проблема: тренеры и педагоги вынуждены договариваться с другими клубами, которые тоже переполнены. А соревнования – это необходимый этап для становления спортсменов.
"Мы проживаем на улице Взлетной и вынуждены возить ребенка на занятия по каратэ в спортшколу на ул. Георгия Исакова. Хороших клубов, где могут проходить соревнования, очень мало. Дети скитаются как беспризорники, и руководители секций то в одном месте договариваются и проводят соревнования, то в другом. Иногда на Южный ездим, иногда в СК "Темп". По-моему, строительство ФОКа на территории парка имени Ленина – это оптимальный вариант. И это не только мое мнение, многие родители со мной согласны", – говорит житель Индустриального района Сергей Гросс.
По его словам, парк давно превратился в заброшенную рощу. Там нет скамеек, дорожек и зоны для прогулок, освещения. "Хаотично растущие деревья – это не парковая зона. На мой взгляд, это не причина для отказа от строительства спортивного комплекса. Тем более что речь о нем идет давно".
Идею строительства ФОКа в парке поддерживает и барнаулец Виталий Жук. Сам он вместе с семьей живет недалеко от этой зеленой зоны, на ул. Антона Петрова. Иногда днем гуляет по парку вместе с детьми, но вот в вечернее время, говорит, что стараются обходить его стороной.
"Территория заброшена и запущена. Летом там ничего нет, кроме комаров и кустарников. Вечером страшно даже мимо ходить. А ведь это не окраина города, а "красная линия". Разве плохо, что вместо забытой зоны будет спорткомплекс, где дети смогут заниматься спортом? Им нужно тренироваться, развиваться, а не ходить по подворотням, собирать шприцы. А от строительства комплекса парк не пострадает. Он большой, несколько десятков гектаров останутся нетронутыми. Почему бы одновременно не привести в порядок заброшенные участки и не сделать центр спорта? Я считаю, что большинство жителей района мою точку зрения поддерживают", – отметил мужчина.
Почему решили строить ФОК в парке имени Ленина
Новый спортивный объект в парке имени Ленина планируют возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" по нацпроекту "Демография". Из бюджета России на стройку готовы выделить 125 млн рублей. Спортивный комплекс не будет большим, он займет менее гектара, или 6% от территории всего парка. Во время строительства предполагают вырубить около 400 деревьев. При этом в региональном Минстрое уже пообещали, что взамен старых вырубленных деревьев посадят молодые и здоровые.
В Министерстве спорта Алтайского края рассказали amic.ru, что часть территории парка имени Ленина отвели под спортивный объект еще в 1984 году, а в 2013 году проект был согласован градостроительным советом Барнаула.
Однако на тот момент строительство парка отложили, так как не было денег. Сейчас федеральный бюджет выделяет необходимые 125 млн рублей, но освоить их надо уже до 2023 года. Если сейчас разрабатывать новый проект и искать новое место под строительство ФОКа, время будет упущено и регион не получит эти деньги.
При этом в самом молодом и густонаселенном Индустриальном районе Барнаула мало спортивных центров для детей. А рядом с парком удобная транспортная развязка, имеются все необходимые коммуникации. И, наконец, строительство спортивного комплекса вдохнет в заброшенный парк новую жизнь.
Комментарии
Хватит уже за деньги что попало писать. Барнаульцы против уничтожения парка!
сами выбрали единоборства своим детям и сами же жалуются, выбрали бы шахматы и не было б проблем
прощай парк, ты был таким тихим как лес, с тропинками, кучами осенней листвы, с тайными закоулками
вангую через 5 лет ни останется там ни деревца
и да, я против!
Приходите 22 декабря в 14:00 на Антона Петрова 210 на митинг в защиту парка. Если придёт мало народу, то власти решат, что барнаульцам парк не нужен и вырубят его.
Против уничтожения парка +1
Стройте на пустырях
Развивайте инфраструктуру в других районах
Ну всё, судя по изменившейся тональности новостей, власть и застройщик "встали на рельсы". Принято единогласно, под долгие и продолжительные аплодисменты переходящие в овации.
Остановить стройку в этом случае может только прямое противодействие как это было в сквере Екатеринбурга.
16.12.2019 16:46
- гость -
Нельзя же?
Пересажают всех ...
22 декабря в 14:00
и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры?
первым лень, вторым пофиг
это рабочий день(
Интересно, 22го приведут спортсменов на митинг как это в ЕКБ было) или едрисню еще с бюджетниками заставят придти с плакатами "за спорт"
зеленая зона заброшена, не ухожена, мимо страшно ходить - поэтому вместо того чтобы её облагородить и сделать комфортной мы вырубим её нафиг и построим там спортивный объект.
видишь логику? а она есть!
Остановить стройку в этом случае может только прямое противодействие как это было в сквере Екатеринбурга.
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Людям отступать некуда. Это последний парк в огромном Индустриальном районе. Как сказал губернатор: Деньги приходят и уходят, но парк если уберем, то вряд ли он появится там еще лет сто. И он прав.
16:54, тут один чёрт писал насколько опасны клёны какие там растут. Якобы всем от них плохо. Они уж там лет 40 растут, и до текущего момента на них жалоб не наблюдалось.
16.12.2019 17:01
- гость -
В Википедию зайди и почитай про клен американский. Там для тебя всё, надеюсь, очень доступно и популярно изложено. Нормальные клены в Сибири практически не растут, потому что они более требовательны к климату.
16:51
- гость -
22 декабря в 14:00 и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры? это рабочий день(
По этой причине митинг и согласовали. Даже если придёт 500 человек, то парк сохранят. Если меньше 100, что вполне возможно, что сразу за бензопилу и возьмутся. Кто не может прийти сам попросите прийти бабушку или дедушку, они же сами там летом и гуляют. Просто они пока не знают, что замыслили едросы.
Эх вы! За бабло готовы и природу - мать вашу продать!
Гыгыгы! А у кого-то скоро появится новый коттеджик или джипик
Приходите 22 декабря в 14:00 на Антона Петрова 210 на митинг в защиту парка. Если придёт мало народу, то власти решат, что барнаульцам парк не нужен и вырубят его.
+
22 декабря в 14:00
и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры?
первым лень, вторым пофиг
это рабочий день(
проспитесь. это воскресенье
22 рабочий день?????? воскресенье
И всётаки внятных объяснений почему именно нужно вырубить парк для строительства фока так и нет... Постройте его на Ускова или Семёнова жители вам спасибо скажут.
16.12.2019 17:20
Гость
Лучше за аэропортом. Там детский спортивный комплекс точно не будет никому мешать.
А депутаты молчат в тряпочку, как будто барнаульцы это не их избиратели. Типа мы не месные, типа мы здеся проездом.
ВОЗЛЕ КОНДИТЕРСКОЙ НА ПАВЛОВСКОМ ПОСТРОИЛИ ФОК НО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПАРКОВКА ГОВОРИЛИ ЗАПУСТЯТ В 2019ГОДУ
16.12.2019 17:22
- гость -
В новостройках в одной многоэтажке людей живёт больше чем на всей Сулиме!
я не пойму, у нас в городе что, больше мест нет где можно построить ФОК? да полно этих мест...кто-то за что-то на это место глаз положил, вот и все
когда генплан утверждали никто даже не муркнул. где ж Вы были, господа - защитники бурьянов? над нами реально вся страна будет ржать, если мы из-за старых кленов спортобъект не построим.
на месте властей бы построил ФОК в этом месте, раз уж проект готов и денежки федеральные летят с почтовыми голубями, но в том же Индустриальном районе сделал бы новую зеленую зону не меньшей площади, чем тут пойдет под снос. Баланс зеленого будет сохранен и денежки федеральные на благую цель потрачены.
Дошло до нормальных.
16.12.2019 17:27
111
Ты ололо что ли? кто тебе землю под парк выделит? земля денег стоит!
Два барнаульца высказались "за", а петицию против вырубки парка подписали более полутыщи барнаульцев!
"Там нет скамеек, дорожек и зоны для прогулок, освещения. "
Так кто мешает сделать? Намного лучше, чем уничтожать "легкие" города...
порядок лучше бы в парке навела администрация, а то привыкли все отдавать да распродавать, конечно заморачиваться же не надо, откат в карман, а там трава не расти. может это по ушам людям ездят про фок, потом скажут он не рентабельный был, да очередной ТЦ откроют, ну или под тринажерку будут сдавать которых на сулиме предостаточно. не верю я просто что эти "благодетели" для детей стараются