Понедельник, 16 Декабрь, 17:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,55
€ 69,86
Обь
46см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

"Вечером страшно мимо ходить". Барнаульцы одобряют строительство ФОКа в парке Ленина

, ИА "Амител"
Спортивный комплекс должны построить к 2023 году
Спортивный комплекс в парке им. Ленина / Фото: Алексей Янкин

Спортивный комплекс в парке им. Ленина / Фото: Алексей Янкин

Жители Индустриального района Барнаула выступают за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина. Напомним, согласно проекту, в комплексе смогут заниматься более 400 воспитанников Центра единоборств, которые сейчас "скитаются" по разным центрам и спортшколам. При этом, как пояснили amic.ru горожане, та "зеленая зона", о которой так ратуют общественники, все равно заброшена, не ухожена, а гулять и ходить по ней страшно даже взрослым.

Родителям на радость

В Индустриальном районе Барнаула действует Центр единоборств, но дети занимаются в разных зданиях по всему городу. Если требуется провести крупные соревнования, возникает проблема: тренеры и педагоги вынуждены договариваться с другими клубами, которые тоже переполнены. А соревнования – это необходимый этап для становления спортсменов.

"Мы проживаем на улице Взлетной и вынуждены возить ребенка на занятия по каратэ в спортшколу на ул. Георгия Исакова. Хороших клубов, где могут проходить соревнования, очень мало. Дети скитаются как беспризорники, и руководители секций то в одном месте договариваются и проводят соревнования, то в другом. Иногда на Южный ездим, иногда в СК "Темп". По-моему, строительство ФОКа на территории парка имени Ленина – это оптимальный вариант. И это не только мое мнение, многие родители со мной согласны", – говорит житель Индустриального района Сергей Гросс.

По его словам, парк давно превратился в заброшенную рощу. Там нет скамеек, дорожек и зоны для прогулок, освещения. "Хаотично растущие деревья – это не парковая зона. На мой взгляд, это не причина для отказа от строительства спортивного комплекса. Тем более что речь о нем идет давно".

Идею строительства ФОКа в парке поддерживает и барнаулец Виталий Жук. Сам он вместе с семьей живет недалеко от этой зеленой зоны, на ул. Антона Петрова. Иногда днем гуляет по парку вместе с детьми, но вот в вечернее время, говорит, что стараются обходить его стороной.

"Территория заброшена и запущена. Летом там ничего нет, кроме комаров и кустарников. Вечером страшно даже мимо ходить. А ведь это не окраина города, а "красная линия". Разве плохо, что вместо забытой зоны будет спорткомплекс, где дети смогут заниматься спортом? Им нужно тренироваться, развиваться, а не ходить по подворотням, собирать шприцы. А от строительства комплекса парк не пострадает. Он большой, несколько десятков гектаров останутся нетронутыми. Почему бы одновременно не привести в порядок заброшенные участки и не сделать центр спорта? Я считаю, что большинство жителей района мою точку зрения поддерживают", – отметил мужчина.

Почему решили строить ФОК в парке имени Ленина

Новый спортивный объект в парке имени Ленина планируют возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" по нацпроекту "Демография". Из бюджета России на стройку готовы выделить 125 млн рублей. Спортивный комплекс не будет большим, он займет менее гектара, или 6% от территории всего парка. Во время строительства предполагают вырубить около 400 деревьев. При этом в региональном Минстрое уже пообещали, что взамен старых вырубленных деревьев посадят молодые и здоровые.

В Министерстве спорта Алтайского края рассказали amic.ru, что часть территории парка имени Ленина отвели под спортивный объект еще в 1984 году, а в 2013 году проект был согласован градостроительным советом Барнаула.

Однако на тот момент строительство парка отложили, так как не было денег. Сейчас федеральный бюджет выделяет необходимые 125 млн рублей, но освоить их надо уже до 2023 года. Если сейчас разрабатывать новый проект и искать новое место под строительство ФОКа, время будет упущено и регион не получит эти деньги.

При этом в самом молодом и густонаселенном Индустриальном районе Барнаула мало спортивных центров для детей. А рядом с парком удобная транспортная развязка, имеются все необходимые коммуникации. И, наконец, строительство спортивного комплекса вдохнет в заброшенный парк новую жизнь.

Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.12.2019 16:40
- гость -

Хватит уже за деньги что попало писать. Барнаульцы против уничтожения парка!

16.12.2019 16:45
- гость -

сами выбрали единоборства своим детям и сами же жалуются, выбрали бы шахматы и не было б проблем


прощай парк, ты был таким тихим как лес, с тропинками, кучами осенней листвы, с тайными закоулками

вангую через 5 лет ни останется там ни деревца

16.12.2019 16:45
- гость -

и да, я против!

16.12.2019 16:46
- гость -

Приходите 22 декабря в 14:00 на Антона Петрова 210 на митинг в защиту парка. Если придёт мало народу, то власти решат, что барнаульцам парк не нужен и вырубят его.

16.12.2019 16:47
- гость -

Против уничтожения парка +1
Стройте на пустырях
Развивайте инфраструктуру в других районах

16.12.2019 16:48
АБОРИГЕН

Ну всё, судя по изменившейся тональности новостей, власть и застройщик "встали на рельсы". Принято единогласно, под долгие и продолжительные аплодисменты переходящие в овации.
Остановить стройку в этом случае может только прямое противодействие как это было в сквере Екатеринбурга.

16.12.2019 16:48
- гость -

16.12.2019 16:46
- гость -

Нельзя же?
Пересажают всех ...

16.12.2019 16:51
- гость -

22 декабря в 14:00
и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры?
первым лень, вторым пофиг
это рабочий день(

16.12.2019 16:51
- гость -

Интересно, 22го приведут спортсменов на митинг как это в ЕКБ было) или едрисню еще с бюджетниками заставят придти с плакатами "за спорт"

16.12.2019 16:54
- гость -

зеленая зона заброшена, не ухожена, мимо страшно ходить - поэтому вместо того чтобы её облагородить и сделать комфортной мы вырубим её нафиг и построим там спортивный объект.
видишь логику? а она есть!

16.12.2019 16:55
- гость -

Остановить стройку в этом случае может только прямое противодействие как это было в сквере Екатеринбурга.
--------------

Людям отступать некуда. Это последний парк в огромном Индустриальном районе. Как сказал губернатор: Деньги приходят и уходят, но парк если уберем, то вряд ли он появится там еще лет сто. И он прав.

16.12.2019 17:01
- гость -

16:54, тут один чёрт писал насколько опасны клёны какие там растут. Якобы всем от них плохо. Они уж там лет 40 растут, и до текущего момента на них жалоб не наблюдалось.

16.12.2019 17:10
- гость -

16.12.2019 17:01
- гость -

В Википедию зайди и почитай про клен американский. Там для тебя всё, надеюсь, очень доступно и популярно изложено. Нормальные клены в Сибири практически не растут, потому что они более требовательны к климату.

16.12.2019 17:14
- гость -

16:51
- гость -
22 декабря в 14:00 и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры? это рабочий день(

По этой причине митинг и согласовали. Даже если придёт 500 человек, то парк сохранят. Если меньше 100, что вполне возможно, что сразу за бензопилу и возьмутся. Кто не может прийти сам попросите прийти бабушку или дедушку, они же сами там летом и гуляют. Просто они пока не знают, что замыслили едросы.

16.12.2019 17:15
Гость

Эх вы! За бабло готовы и природу - мать вашу продать!

16.12.2019 17:17
Гость

Гыгыгы! А у кого-то скоро появится новый коттеджик или джипик

16.12.2019 17:17
гость

Приходите 22 декабря в 14:00 на Антона Петрова 210 на митинг в защиту парка. Если придёт мало народу, то власти решат, что барнаульцам парк не нужен и вырубят его.

+

16.12.2019 17:18
- гость -

22 декабря в 14:00
и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры?
первым лень, вторым пофиг
это рабочий день(

проспитесь. это воскресенье

16.12.2019 17:19
Панночка

22 рабочий день?????? воскресенье

16.12.2019 17:20
Гость

И всётаки внятных объяснений почему именно нужно вырубить парк для строительства фока так и нет... Постройте его на Ускова или Семёнова жители вам спасибо скажут.

16.12.2019 17:22
- гость -

16.12.2019 17:20
Гость

Лучше за аэропортом. Там детский спортивный комплекс точно не будет никому мешать.

16.12.2019 17:22
Гость

А депутаты молчат в тряпочку, как будто барнаульцы это не их избиратели. Типа мы не месные, типа мы здеся проездом.

16.12.2019 17:23
гость

ВОЗЛЕ КОНДИТЕРСКОЙ НА ПАВЛОВСКОМ ПОСТРОИЛИ ФОК НО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПАРКОВКА ГОВОРИЛИ ЗАПУСТЯТ В 2019ГОДУ

16.12.2019 17:24
Гость

16.12.2019 17:22
- гость -

В новостройках в одной многоэтажке людей живёт больше чем на всей Сулиме!

16.12.2019 17:26
гость

я не пойму, у нас в городе что, больше мест нет где можно построить ФОК? да полно этих мест...кто-то за что-то на это место глаз положил, вот и все

16.12.2019 17:27
111

когда генплан утверждали никто даже не муркнул. где ж Вы были, господа - защитники бурьянов? над нами реально вся страна будет ржать, если мы из-за старых кленов спортобъект не построим.

на месте властей бы построил ФОК в этом месте, раз уж проект готов и денежки федеральные летят с почтовыми голубями, но в том же Индустриальном районе сделал бы новую зеленую зону не меньшей площади, чем тут пойдет под снос. Баланс зеленого будет сохранен и денежки федеральные на благую цель потрачены.

16.12.2019 17:27
- гость -

Дошло до нормальных.

16.12.2019 17:29
Пятница

16.12.2019 17:27
111

Ты ололо что ли? кто тебе землю под парк выделит? земля денег стоит!

16.12.2019 17:31
Гость

Два барнаульца высказались "за", а петицию против вырубки парка подписали более полутыщи барнаульцев!

16.12.2019 17:33
7Q-Q7

"Там нет скамеек, дорожек и зоны для прогулок, освещения. "
Так кто мешает сделать? Намного лучше, чем уничтожать "легкие" города...

16.12.2019 17:33
гость

порядок лучше бы в парке навела администрация, а то привыкли все отдавать да распродавать, конечно заморачиваться же не надо, откат в карман, а там трава не расти. может это по ушам людям ездят про фок, потом скажут он не рентабельный был, да очередной ТЦ откроют, ну или под тринажерку будут сдавать которых на сулиме предостаточно. не верю я просто что эти "благодетели" для детей стараются

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:31
Власти Бийска предлагают списать футбольное поле, пивбар и гараж 0
17:18
Экологично. Экономично. Долгожданно. Как голубое топливо приходит на Алтай
Как идет программа газификации в Алтайском крае
17:09
Стали известны подробности барнаульской аварии, в которой столкнулись четыре машины 1
16:56
После трагического пожара в Бийске решили убрать из дворов все бетонные блоки 2
16:45
В Барнауле на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку 1
16:36
"Вечером страшно мимо ходить". Барнаульцы одобряют строительство ФОКа в парке Ленина 31
16:25
Какие профессии будут самыми востребованными в 2020 году 0
16:11
Раздвигая границы: как развивают доступную среду в Алтайском крае
Каковые реальные результаты этой программы в нашем крае и изменилось ли хоть что-нибудь для людей с инвалидностью
16:06
Пять автомобилей жестко столкнулись на центральном проспекте Барнаула 0
15:52
Легко отделалась: жительнице Барнаула "впаяли" штраф за чужие "голые" фото 0
15:48
Роскачество выявило чай с пестицидами на российских прилавках 4
15:34
В Барнауле обсудили, какие проблемы на местах решаются, а какие буксуют 0
15:17
В алтайском селе обледенели деревья и провода 0
15:01
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров 7
14:54
Вот это поспешил: алтайский житель пойдет под суд за взятку в 11 тысяч рублей 1
14:43
Россию включили в тройку самых могущественных стран мира 13
14:31
Не пеняйте на пени. БГЭС рекомендует потребителям погасить долги перед Новым годом 0
14:29
Родители воюют с властями за парковку у детсада в Барнауле 34
14:14
ГИБДД предупредили о серьезных пробках в Барнауле с 21 декабря 9
13:56
"Предотвратила трагедию": Валерия поблагодарила жену сына после ДТП 8
13:46
Антимонопольщики заподозрили семь газовых заправок Барнаула в ценовом сговоре 5
13:31
"Катастрофически не хватает": местные главы "кричат" о кадровом голоде 19
13:20
Врачи выяснили, почему полезно голодать 4
13:03
Алтайский селекционер создал высокоурожайный сорт пшеницы 4
12:46
Стало известно, у кого в 2020 году вырастут зарплаты 2
12:33
Алтайский фотограф сняла редкое оптическое явление над Белухой 7
12:26
Генетик запустит приложение знакомств по ДНК 0
12:19
Рубцовские эсеры устроили автопробег по бездорожью 2
12:05
Опубликовано видео со свадьбы трансгендеров в Казани 69
11:59
"Сказочная погодка": Актер Павел Деревянко в компании друзей отдыхает на Алтае 4
11:44
Система работает. Томенко объяснил, почему Барнаул обходится без выборов мэра 10
11:32
Певица, балерина и борец за права женщин: фото новой "Мисс мира" 5
11:19
Появилось видео издевательств отчима над ребенком, стоящим на гречке 4
11:02
Сибирская компания выиграла международный конкурс по продвижению в социальных сетях 2
10:56
Россиян из аварийных домов хотят переселять за счет ипотеки 15
10:40
Россияне на еду тратят треть бюджета, украинцы – половину 24
10:23
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Сибири в январе 5
10:10
Инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб в день рождения 4
10:00
Цирк и не только: на обновленную "Титов-Арену" вернут концерты и шоу 1
09:42
В Барнауле построят бизнес-центр с террасой на крыше 9
09:29
Адвокат историка Соколова, убившего аспирантку, обжаловал его арест 10
09:14
Власти Барнаула решили транспортную проблему Бельмесево 4
09:02
Синоптики рассказали, когда начнутся морозы в Алтайском крае 1
08:45
Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика 19
08:29
"Гламурные" роды набирают популярность в России 3
08:19
Зеленский объяснил, зачем лично побеседовал с Путиным 0
08:09
Губернатор Алтайского края Томенко не видит необходимости делать 31 декабря выходным 19
07:53
Франк анонсировал завершение долгостроя в Барнауле 7
07:44
Пайетки, серебро, изысканность: в чем встречать год Белой Металлической Крысы 2
07:32
В Барнауле водитель иномарки сбил школьника и скрылся 16
07:21
Почему 16 декабря люди боялись говорить и в страхе ложись спать пораньше 1
07:01
Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула 21
06:52
Странные и смешные фотографии общественного транспорта 0
06:31
"Земле" придет конец? Какие трудности нам обещает астрологический прогноз на 2020 год 1
06:15
В Алтайском крае 16 декабря потеплеет до -7°C 0
06:01
Точка конфликта. Томенко о выборах мэра, отеле Radisson и застройке "Лесной сказки" 16
22:19
Не стойте без дела. В МЧС рассказали, что делать, если вы стали свидетелем ДТП 0
21:23
Самолет Иркутск – Красноярск экстренно приземлился из-за трещины в лобовом стекле 0
21:02
Житель Бийска сгорел в бане, где два года жил 0
20:31
Госканал вырезал слово "протесты" из песни "Би-2" 15
20:09
Мужчина залез на опору моста в Москве. Спасатели подоспели вовремя 1
19:41
Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев 0
19:08
Путин ввел налог для самозанятых в нескольких сибирских регионах 12
18:14
Губернатор Томенко сыграл в хоккей со звездами российского кино и спорта 9
17:31
Песков расскажет о разногласиях между Путиным и Зеленским 4
16:04
Бизнесмены добровольно признаются в своих провалах на публике 2
15:42
Это не прикол. Сын Валерии попал уже в третье ДТП за неделю 13
15:19
Не тронь, посадим. Алтайским водителям напомнили о наказании за порчу дорожных камер 4
14:54
Яблоки резко подорожали в России 13
14:18
Ольгу Бузову в "Доме-2" заменит эффектная актриса 6
13:55
16-летнего подростка двое суток ищут в Барнауле 0
13:31
Барнаульские активисты выйдут на митинг против строительства спорткомплекса в парке 78
12:56
IT-специалистов обвинили в краже персональных данных россиян 23
12:27
"Я просто не переношу ложь". Шнуров поругался с Гагариной на шоу "Голос" 9
11:57
Россиянам запретят обналичивать замороженные пенсии 13
11:21
Прощай, рак. Уникальные операции на головном мозге будут делать в Новосибирске 2
10:59
"Вам пригодится". Депутат Госдумы подарил чиновнику баночку вазелина 12
10:30
Жительницу Ямайки признали самой красивой девушкой в мире 3
09:52
Убийственный Новый год. Почему в праздники резко возрастает смертность 9
09:32
Фотоловушка поймала молодого барса в горах Алтая 2
08:59
Похолодало. Какая погода будет в Алтайском крае 15 и 16 декабря 0
08:31
Без преград. Как в Алтайском крае дети с инвалидностью обучаются в обычных школах 25
08:11
О каких подарках мечтают на Новый год. Инфографика 4
07:31
Что нельзя делать на Новый год, чтобы не спугнуть удачу и не стать нищим 2
07:01
Алтайским лесникам вручили технику для патрулирования и тушения пожаров 1
06:32
Животные, которые не любят Новый год 0
06:14
Фото двух дерущихся в метро мышей покорило интернет 5
05:45
Чтобы помнили. Из чего в России делают памятники 3
23:30
Врачи рассказали, откуда берутся камни в почках 5
22:30
Загаданное слово на "Поле чудес" написали с грамматической ошибкой 5
21:30
Центр ядерной медицины для лечения онкозаболеваний откроется в Барнауле в 2020 году 4
20:30
Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет 3
19:48
"Газель" выбила микроавтобус в кювет под Пензой. Пострадали пять детей 3
19:09
Пес-полицейский помог бийским правоохранителям отыскать спрятанное оружие 1
18:47
Ученые выяснили естественную продолжительность жизни человека 0
18:14
В России планируют ввести уголовную ответственность для наркоманов 9
17:47
Жители Рубцовска пожаловались на неочищенные дороги по всему городу 3
17:10
Врачи назвали продукты, которые вызывают бессонницу 0
16:40
Четверть российских школ отказались от мобильных телефонов на уроках 20
16:12
Водитель скорой помощи создал канал в TikTok и собрал более миллиона просмотров 0
15:41
Алтайский водитель на грузовике въехал в припаркованный на обочине КамАЗ 2
15:16
Сотрудники Росгвардии в Барнауле задержали похитителей новогодней елки 4
14:40
Она вернулась. Верка Сердючка выпустила новую песню спустя шесть лет 7
14:05
С ветерком не получится. Субботние пробки в Барнауле достигли 7 баллов 18
13:35
Алтайским лесникам вручили технику для патрулирования и тушения пожаров
12 лесопатрульных комплексов, 12 внедорожников, два "уазика" – такой техникой пополнились базы алтайских лесников
13:15
ОНФ обвинил Минприроды в срыве создания нацпарка в Алтайском крае 2
12:40
Лев Лещенко матюгнулся и зачитал рэп в первом выпуске YouTube-шоу Максима Галкина 1
12:24
Трагедия Чернобыля: как выглядит сегодня зона отчуждения 7
12:02
ВТБ: клиенты подписали 10 тысяч договоров по безбумажной технологии 2
11:47
В Бразилии заботливый сын переоделся в свою маму, чтобы сдать за нее автоэкзамен 0
11:10
В Алтайском крае полицейские невольно помогли косуле сбежать из машины браконьеров 5
10:38
Пьяная жительница Алтайского края с кучей судимостей избила полицейского 0
10:02
Декабрь в разгаре, а призыв еще осенний: в каких случаях можно получить освобождение 3
09:40
Сын певицы Валерии второй раз за неделю попал в ДТП 4
09:15
Уральского ветерана ВОВ выкинули из очереди на квартиру 4
08:57
Падающий бетонный столб в Приамурье починили изолентой 3
08:46
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% 2
07:45
Власти Алтайского края взялись за развитие КВН по примеру Красноярска 14
06:48
Лучшие фотографии уходящего года по версии агенства Reuters 26
06:21
В Минспорте пояснили, почему ФОК нельзя строить в другом районе Барнаула 127
06:01
Украшение для женской груди. Как не запутаться в бюстгальтерах? 1
23:30
Неизвестные целенаправленно травят собак в Фирсово. Не только бродячих, но и домашних 22

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.